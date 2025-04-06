Qini／「字顏繪」創作概念

文字傳遞訊息，訊息傳遞情緒。我們不管是在電腦前面，或是在路上拿著手機，都能隨時隨地將自己的話語發送給對方。表情符號則讓訊息有了口氣，有時甚至不用太多的文字，單純用表情符號也能進行對話，是個很有趣的默契。

我用了不同的字母跟標點符號拼湊創作，就像看不到彼此，也能從訊息中的小地方組合起對方的畫面；不用知道這對男孩跟女孩聊天的內容，也能透過畫面中間對話框的表情符號感受到愉悅的氛圍。從其中的蛛絲馬跡，我們甚至可以分析出當下的交流狀態，就像是畫面中的兩人，你覺得他們是什麼樣的關係呢？