辛金順／Threads之三題
●Threads型態
走入Threads的語言森林
每棵樹都有各自
存在的姿態，有些赤裸
有些遮掩
在日光和夜暗裡發出一聲
生命的呢喃
山谷蜿蜒向沒有盡頭的
邊際，風吹起
一些情緒，在寂寞裡呼喚
寂寞，搜索的目光
是回應或按讚，都是一分
相遇的無聊
和感傷，在深黑的夜色裡
摘下了一時光影
追蹤所愛
讓無數空虛撫慰我，以文字
回望，在生活中
留下了遺跡，一日復一日
累積存在
及至一天終了的嘆息
●Threads上神女賦
她用美顏，濾之以嬌麗
贈以解衫的體閒
半掩兮如霧，放縱眉眼
婆娑人間
她解放了神，以美圖秀秀
瘦身，贈遠方以
驚鴻，一瞥後的流風失魂
她裸出了火焰的雲朵
燃燒一座山林
讓許多名姓，淹沒在眼波
深處，任露水
行過，一夜逝於時光的眷眷
歡兮歡兮於脆，猗靡兮
徘徊，水禽聚兮點讚
愛心兮隨風清揚，丘兮丘兮
眄若色氣肥腸
●Threads。如常
每天都過著一些庸俗的事，洗衣
吃飯，上Threads
看一些飲食男女，熱烈追尋寂寞的
愛，以及伸出舌頭
舔濕那些乾燥的語言，或偷窺
迷宮裡隱藏的身體
有些偽裝，有些假象
有些把黃昏脫成一齣謎片，扮演女角
以迷幻的眼神
以孤單的笑，牽起眼角的魚尾紋
企圖網住墜落的夕陽
每天都過著一些庸俗的事，散步
睡覺，追蹤
濾鏡美顏的女孩，一張張少婦圖片
虛擬的臉
比AI更有智慧，可以點亮星星
醞釀一場露水
而世界，在想像裡看到了自己，時間
剝落，在
慾望的慾望裡，如我如你，都有庸俗的
一場又一場
搬運不完的命運
逛書店
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