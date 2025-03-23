辛金順／Threads之三題

●Threads型態

走入Threads的語言森林

每棵樹都有各自

存在的姿態，有些赤裸

有些遮掩

在日光和夜暗裡發出一聲

生命的呢喃





山谷蜿蜒向沒有盡頭的

邊際，風吹起

一些情緒，在寂寞裡呼喚

寂寞，搜索的目光





是回應或按讚，都是一分

相遇的無聊

和感傷，在深黑的夜色裡

摘下了一時光影

追蹤所愛





讓無數空虛撫慰我，以文字

回望，在生活中

留下了遺跡，一日復一日

累積存在

及至一天終了的嘆息





●Threads上神女賦

她用美顏，濾之以嬌麗

贈以解衫的體閒

半掩兮如霧，放縱眉眼

婆娑人間





她解放了神，以美圖秀秀

瘦身，贈遠方以

驚鴻，一瞥後的流風失魂





她裸出了火焰的雲朵

燃燒一座山林

讓許多名姓，淹沒在眼波

深處，任露水

行過，一夜逝於時光的眷眷





歡兮歡兮於脆，猗靡兮

徘徊，水禽聚兮點讚

愛心兮隨風清揚，丘兮丘兮

眄若色氣肥腸





●Threads。如常

每天都過著一些庸俗的事，洗衣

吃飯，上Threads

看一些飲食男女，熱烈追尋寂寞的

愛，以及伸出舌頭

舔濕那些乾燥的語言，或偷窺

迷宮裡隱藏的身體





有些偽裝，有些假象

有些把黃昏脫成一齣謎片，扮演女角

以迷幻的眼神

以孤單的笑，牽起眼角的魚尾紋

企圖網住墜落的夕陽





每天都過著一些庸俗的事，散步

睡覺，追蹤

濾鏡美顏的女孩，一張張少婦圖片

虛擬的臉

比AI更有智慧，可以點亮星星

醞釀一場露水

而世界，在想像裡看到了自己，時間

剝落，在

慾望的慾望裡，如我如你，都有庸俗的

一場又一場

搬運不完的命運



