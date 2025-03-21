沈珮君／史欽泰，把「桃花源」從遁世變現世（下）

▋工研院是孫運璿的第六個孩子

「你要盯著你的北極星」，這是史欽泰面對壓力、挫折卻不易徬徨的原因。

他有典範。史欽泰最敬愛的人是孫運璿。

史欽泰始終記得，工研院第一座半導體示範工廠成立時，孫運璿到訪，別人替他佩戴寫著「貴賓」兩字的蘭花，他說：「我不是貴賓啊，我是參與的人。」

孫運璿訪視工研院十次。史欽泰充滿孺慕之情地回憶：「孫院長常說：『工研院是我的孩子。』」孫運璿有四個兒女，第五個孩子是台電（孫運璿在台灣光復後接管台電，領導一群台灣年輕學生，五個月內讓漆黑的台灣恢復了八成電力）。工研院是孫先生第六個孩子。

「沒有孫運璿，就沒有工研院，也就沒有台積電。」史欽泰與孫運璿互動三十年，親眼見證他如何為台灣科技升級百折不撓。若非孫運璿的魄力、執行力，工研院誕生不了，而半導體就算終能引進，不知是什麼猴年馬月了。台灣當年若沒有IC計畫，史欽泰在國外所學及滿懷抱負未必能落土台灣，他的命運將改寫，許多人和台灣的命運也都將改寫。

當年沒有人了解什麼是半導體，更別談願景。僅僅將經濟部三個研究所聯合起來成立工研院、改制成財團法人這件事，就引起極大爭議，有個老立委顫巍巍指著時任經濟部長的孫運璿大罵：「化公為私，要不得，要不得！」好不容易通過後，孫運璿去拜謝一位大力幫忙的老立委，那人已經臥病了，他對孫運璿說：「為了這個工研院，我得罪了許多朋友，和老朋友都拍桌子斷交」，他知道自己已經看不到工研院的成果，殷殷囑咐孫運璿：「你要對得起我，就把工研院好好地辦，辦得成功，我就對得起國家。」不久，那位老立委就去世了。

即使在工研院成功衍生出第一家民間半導體公司「聯電」之後，聯電總經理曹興誠認為台灣有聯電就已經夠了，力阻政府再做「超大型積體電路」的研發。但史欽泰仍帶電子所同仁在沒有預算的情形之下，悶頭苦幹，孫運璿也積極溝通閣員和立委，有一次行政院會，他特別指定史欽泰、楊丁元兩個小伙子去報告。

那是一次關鍵報告。史欽泰回想此事，「我們很緊張，一再沙盤演練」，方賢齊也提醒他們「要用『人話』講」。院會聽懂了，終於通過動支第二預備金，「超大型積體電路計畫」終獲正式啟動，工研院偷跑研發的預算，這才補足了。而台積電開始萌芽。

1987年工研院將完工的「超大型積體電路實驗室」，租給台積電，成為一廠，台積電傳奇就此開始。十五年後台積電把起家庴歸還工研院，現在是工研院67館。（圖／史欽泰提供）

▋退休轉戰教育界，再度從零做起

工研院的成績出奇得好，孫運璿在二十五周年院慶時也驚嘆：「簡直不能相信。」當時工研院能不能成功，誰知道？大家咬著牙堅持下去，即使那陣子在沒有預算、薪水發不出來的情形下，史欽泰帶電子所周末上「無薪班」，同仁也沒有抱怨，一起撐過來。還有一次，立法院又卡住工研院預算，副院長史欽泰不得不把宿舍「光明新村」抵押給銀行貸款。窮則變。

史欽泰在孫院長2006年去世時，回憶從前的波折，不是沒有感慨，而他也以「天方夜譚」形容孫運璿對發展高科技的熱情、堅定，與當時首長比較，頗有不勝今昔之感。

2003年史欽泰自工研院退休。他先受邀去史丹佛進修，清華大學越洋邀他出任一個連院館都還沒蓋好的「科技管理學院」院長，近六十歲的他欣然就任，再度從零做起。

「台灣差人家這麼多，怎麼解決？」他認為源頭在教育。清大讓他開啟第二階段的「社會服務」。

他待在工研院是要提升台灣的未來，而退休轉戰教育界，更是為了未來。「年輕人是台灣的未來。我對未來保持樂觀，憂心不能解決事情。」他寧可行動，不是嘆氣，不是罵。

「要讓年輕人覺得有前輩在前面，他們可以不害怕」。史欽泰回想自己當年，他要傳遞那時得到的信任與愛：「像孫運璿、李國鼎、潘文淵、方賢齊，他們都讓我們對未來不害怕。」

他到現在都記得，孫運璿曾鼓勵他們：「不要怕犯錯，有事我來擔。」老院長方賢齊看起來「無為而治」，但私底下替他們排除障礙，讓他們放手去做。

史欽泰認為，現在的青年「很多人看不到未來，所以只求當下的小確幸」。他希望「有經驗、有能力的前輩，不要忘了現在就幫助他們」。鼓勵、引導，幫年輕人把夢作大，就算只是從近身的社區、環境出發，「若能三代都可以小確幸，那就不是小，而是可以永續的力量」，要讓年輕人有信心。

「你要在人生大海中找到自己的北極星」，必須先有仰望的目標和方向，他鼓勵學生：「不要害怕挫折，人生的挑戰每天都有。」只要盯住目標，雖然奔赴的過程一定會碰到險阻，但是，「我們可以像水一樣，此路不通就繞路，只要目標確定，最後還是會到的」。

2008年清大科技管理學院在新建完成的台積館掛牌，這是史欽泰自工研院退休後的另一個春天。（圖／史欽泰提供）

▋創造一個「科技桃花源」

「理工先生」史欽泰對陶淵明〈桃花源記〉裡的「緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林」有動人的體會和描述：「你知道遠方有炊煙小屋，那是你的桃花源，你想過去，但前面是牆，也沒有門，那就跟著水走。」古人逐水而居，水是生命之源，「緣溪行」必會找到人家。史欽泰以「水」這個意象闡釋：「水就是『勢』，看清楚大趨勢、大方向，即使現在彎彎繞繞，沿著流水，就會一步步遇見你的桃花源。」

「恍若有光」，他在工研院這座無圍牆的知識寶庫，體會的「科技桃花源」，到清大之後越來越具體，也越來越有土地氣味。他這輩子一直在追求創新，「創新不是為了創新而創新，創新的目的是在解決問題，解決問題才能創造價值，這才是前進的力量」。

「台灣有錢了，技術也有了，我們可以利用科技把想要的理想生活打造起來。」他希望科技能解決我們的生活問題，「環境好，空氣好，水乾淨，吃東西安心，生活有樂趣，交通方便」，一個個看起來都是小確幸，其實攸關大環境，「大環境好了，人才會一直進來」。

環境永續，人才永續；人才永續，環境永續，這是一個匍匐土地的美好活水。

史欽泰認為，桃花源不在遠方，必須讓它就在我們家鄉，而且就在轉角。「我想結合科技與地方的力量，創造一個機制，落實科技力量，改善生活環境，讓大家都可以生活在一個很好的地方，這就是『遇見科技桃花源』。」

「遇見」，豈是偶然，必須創造，用心想，下手做。

他一生只在兩個單位工作，「工研院、清大，這兩個單位是我最喜歡與最感恩的地方」。他以清大科技管理學院為平台，結合這兩個學術單位長年累積的資源，譬如：清大校友、工研院院友，再加上工研院創業育成單位，以如此豐沛的人脈，參與教學、座談、活動，不僅學生受益，這些「大人」也可因為彼此「遇見」，激發更大能量與創意。

2008金融海嘯期間，不少企業遭受重擊，在放無薪假。他開設「CEO下午茶」，每周邀請一位CEO來和學生對談，拉大學生視野，希望增加他們膽識，培養自我判斷、作決定的勇氣。而對那些可能正陷人生淡季的CEO也可藉由與年輕人的對話中，沉澱、梳理，有時或可意外得到啟發、能量。

「觀念的種子先撒下去，然後整合大家的力量。」他不是個人英雄主義者，而且他全程參與台灣半導體引進的過程，深知預算、資源、技術、人才不多，阻力倒是很多的酸甜苦辣，他一心想的只是「問題如何解決」，幾十年來，他模擬出一套「加減乘除原則」和「全資源哲學」。

「成功不是一步登天的。每天一步一步小累積，這就是加法。」

「也要用減法。你不能一下做很多事，在資源、心力有限下，先減去不必要的。」

「乘法是借助別人的力量。以誠信出發，經營夥伴關係，結盟。」

「除法是分配。一塊餅分給五個人，這是共享。」

但是，大家永遠覺得別人分到的餅比較大，這是人性。他承認自己最不喜歡做除法，「我喜歡做加減乘，努力把餅做大，才能皆大歡喜」。

他的「全資源」哲學即是來自「加減乘除」。「通常大家盤算手上的資源，只看到錢的問題，其實，如果借助外部及無形的人脈或資源，那個力量，常常超乎想像。」

這涉及的層面很廣，「人才，品牌、專利、人脈、人格都是資產」，這都是彼此結盟時可以考慮的重要元素，也是未來能否成功的關鍵。

史欽泰把「人格」也列入資產。經營夥伴關係，自己即必須令人信任，「誠信、分享，擴散自己的能力和資源，才能找到夥伴，才有聯盟」。這就是全資源，不是只有錢。對自己的目標要想得夠清楚，「你的想法必須感動人」，別人才會被吸引過來一起作夢，一起實踐。

「看重自己，創造自己被需要的價值」，史欽泰希望「年輕人不要以為沒機會，不要以為上輩子的人把機會用掉了」，看看那些老一輩的人，他們幾乎都出身貧苦，在那麼差的環境都知道不要被限制住。

史欽泰也提醒：「不要只為錢生活」，科技的目的不是只有荷包滿滿。他一直記得孫運璿晚年常常似乎內疚地自問：「台灣科技起來了，但人民是否幸福？」大哉問，孫先生早就看到了，幸福不是只有錢，有錢不必然幸福。孫運璿在「超大型積體電路計畫」通過之後才幾天就中風倒下，艱苦復健又可會客後，他晤見知名作家丘秀芷，才從死亡邊緣回來的他，開口竟是自責：「我文化建設做得太慢太少了，來不及了。」

孫運璿的未竟之志，似乎也成了史欽泰心事。他常說「富而好禮」，「禮」不是徒具虛文的形式。「禮」就是文化。文化無所不在，無處不可自然呈現，甚至氛圍即有。

2024年史欽泰(右)獲遠見高峰會「君子科學家獎」，由他的老長官、老戰友孫震校長頒獎。孫校長也曾獲「君子經濟學家獎」。（圖／沈珮君攝影）

▋文化是骨子裡的靈魂工程

史欽泰任工研院院長時，有一天，他在報上看到一張照片，小提琴家林昭亮指著身後一間破敗的日式老房子說：「我在這裡長大」，那間老屋是工研院早期宿舍，史欽泰才知林昭亮是工研院子弟，他父親是聯工所的工程師。

這是工研院之光。史欽泰把那棟房子整修好，林昭亮回台開演奏會時，常會到這棟小屋坐坐，有時也帶朋友來。平日這棟小屋開放給工研院同仁洽公、聯誼，牆上掛著老照片。這就是一種文化氛圍。

史欽泰希望工研院是「走動的博物館」，轉角就有歷史遺跡，所以他後來還辦了科技小旅行，台積電「起家厝」第一廠還以原樣保存在那裡，讓大家知道台灣矽島就是這麼樸素地走出第一步。

他把在工研院揭櫫的精神，也帶到清大校園，在世界列強領袖帶頭崩壞倫理的當下，仔細品味這些傳統、樸實的話，實在令人發思古之幽情：

「民主自由：但要富而好禮。

創新：自強不息，創造價值。

誠信：彼此尊重，合作的基礎在此。

分享：唯有如此，才能共同進步。」

文化是骨子裡的靈魂工程，不是一蹴可幾，孫運璿早早就看到問題，這是我們世世代代必須繼續承擔的責任。

史欽泰在清大台積館建立「孫運璿紀念中心」，台積電共同創辦人、半導體大老曾繁城捐贈全部設備。台達電創辦人鄭崇華在公司三十周年慶時又添一筆「孫運璿科技講座」基金。鄭崇華完全不認識孫運璿，他純粹是感念孫院長拚命給台灣創造的經濟成長環境，讓他這個當年一無所有的小民有機會創業。史欽泰藉此講座開辦課程給一般學生聽，希望清華學生至少在畢業前「浸潤在這樣的歷史中」。

不是崇拜個人，而是繼承孫運璿的無私；不是感恩而已，而是繼承他「雖九死其猶未悔」對國家的熱情和實踐，至死方休。

真正的愛是承擔、負責，打落牙齒和血吞，不是選舉說說。

今年初春，史欽泰得到遠見高峰會的「君子科學家獎」，頒獎人是前台大校長孫震，孫校長也曾獲「君子經濟學家獎」，他任職工研院董事長五年，當時工研院院長就是史欽泰，他對史院長有深刻認識：「史院長有遠見，謙讓、擅長溝通，他成就別人的專業，本身又有專業、能力，最重要的是他以品德領袖群倫。」孫校長更以其功業之大卻為台灣一般人所不知，他借《論語》的話讚美史欽泰：「人不知而不慍，不亦君子乎？」

台大教授蘇弘達說：「史欽泰是一個傳奇，他鼓舞世代每個人創造自己的傳奇，讓大家不要小看自己。」

己立立人，己達達人。史欽泰是「社會服務」的極致了。