楊渡／牽著一隻叫作心的小狗
牽著一隻叫作「心」的小狗
去散步
這一隻小狗
多麼希望得到你的疼愛
多麼希望你輕輕的撫摸
每一根憤怒的絨毛
每一道不滿的呼喚
每一聲憂傷的呦嗚
每一句可愛的叮嚀
這一隻小狗
多麼希望你單獨的
帶著牠去散步
就你們倆兒
輕快的，走著小碎步
重新東嗅嗅西聞聞
這個老世界的新味道
帶著你的心去散步
像牽著一隻小狗
記得找一棵大樹
讓牠抬起腿
把憋了很久的苦悶
把對這個鬼世界的憤怒
把內心的孤獨和憂傷
都對著小樹叢
一泡尿，撒乾淨
把受了一肚子氣的閒言碎語
當成狗大便，排乾淨
別忘了，幫牠擦乾淨
讓牠沒有負擔，快快樂樂
向前飛奔
記得，每天都要找一段時間
牽著一隻叫作心的小狗
去散步，好好疼愛牠
摸一摸，愛撒嬌的小生命
有時放開手，讓牠有一段
撒歡飛奔的時光
逛書店
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