陳怡芬／人臉迷因

聯合報／ 陳怡芬

針尖在臉上寫字以紅色

善於引述的斜體，密密註解

歲月的文法書

舊損的殘敗的畫皮已不足以作為

靈魂更新的載具


桌上永恆的沙漏不停翻轉──

斯芬克斯的時間之謎

眉眼鼻唇頰腮，疲憊的感官陷落

皺紋像逶迤的下水道淤塞

漩渦裡暗藏著風暴


妳的臉是世界的反光

是生活命題或反命題的試卷，圈圈叉叉

或哭或笑，傾向於意欲的表達而非表述

美麗那麼甜，像是隱喻，又近乎於病

是妳和鏡子之間永恆的戰役


像老邁的街廓重構八維度美學

往東往西或朝北微幅拉出等高線

肉毒桿菌，玻尿酸，自體脂肪和金錢

型塑新世紀的人體地形學

不同的玻璃管上畫著相同的刻度

一概被喻為幸福轉乘的計數


青春，一次呵欠就碎了

思考瀕危，必須靠繃帶止血

量化出來的美適合複製

是否可以打造出黃金比例的人生？

美式、歐式或韓式，快時尚是個深奧的顯學

而妳總是不合時宜


像是童話楔子，想像自己被吻醒

妳看見一萬個女人同時起身

蹬著玻璃鞋，將自己

疊進同一張臉


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