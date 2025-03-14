陳怡芬／人臉迷因
針尖在臉上寫字以紅色
善於引述的斜體，密密註解
歲月的文法書
舊損的殘敗的畫皮已不足以作為
靈魂更新的載具
桌上永恆的沙漏不停翻轉──
斯芬克斯的時間之謎
眉眼鼻唇頰腮，疲憊的感官陷落
皺紋像逶迤的下水道淤塞
漩渦裡暗藏著風暴
妳的臉是世界的反光
是生活命題或反命題的試卷，圈圈叉叉
或哭或笑，傾向於意欲的表達而非表述
美麗那麼甜，像是隱喻，又近乎於病
是妳和鏡子之間永恆的戰役
像老邁的街廓重構八維度美學
往東往西或朝北微幅拉出等高線
肉毒桿菌，玻尿酸，自體脂肪和金錢
型塑新世紀的人體地形學
不同的玻璃管上畫著相同的刻度
一概被喻為幸福轉乘的計數
青春，一次呵欠就碎了
思考瀕危，必須靠繃帶止血
量化出來的美適合複製
是否可以打造出黃金比例的人生？
美式、歐式或韓式，快時尚是個深奧的顯學
而妳總是不合時宜
像是童話楔子，想像自己被吻醒
妳看見一萬個女人同時起身
蹬著玻璃鞋，將自己
疊進同一張臉
逛書店
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