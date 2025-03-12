林煥彰／讀瘂公，微笑的臉──感念恩師 敬悼著名詩人瘂弦

是一種哀慟，不可以哭

是一種敬悼，不可以流淚

淚就含在眼眶裡

慢慢回流，在心底裡

不要讓人看見

哭，就藏在心裡

不要讓人聽見；

如一股微風……





都快頭七了！

幾天幾夜，

你還難過嗎

不難過嗎？不不

難過嗎……





讀〈我的靈魂〉

讀〈紅玉米〉

讀〈給橋〉

讀〈鹽〉

讀〈印度〉

讀〈巴黎〉

讀〈倫敦〉

讀〈芝加哥〉

讀〈如歌的行板〉

……





是那樣的迷人

是這樣的迷人

這樣和那樣

是哪樣，就是要這樣

安靜的，安安靜靜的

從心底裡細細的讀著

恩師 瘂公的臉，慈祥

和藹開朗

可愛，可親

笑笑的，永遠的

笑笑的

臉，多好。是的

多好呀！

瘂公，您是個好人

是的，您是位頂頂好的

真正的好詩人；





鹽啊！鹽啊！鹽呀

那年代

他就這樣，沒哪樣

就是要這樣，

在詩心裡

大聲吶喊

喊出了他心中的，每一首詩

每一個字，

每一個句子

句句都是血，都是淚

都是悲憫的

腑肺之言；





每一個字，都是熱血凝結的

痛

不朽的詩，不朽的

民間的疫苦

至今，都已成了

二十世紀的

中國現代詩的

永恆的經典……



