楊澤／永康公園漫興6

a

仲夏一走

便是秋冬





黃昏時候

人在街區巷弄





鑽進鑽出

遠遠瞧見





兀立路的盡頭

一○一大樓





看斑馬線

紅綠燈那端





急急閃過

慢跑者二三





下班的人

全擠在公車上





驚呼行道樹

秋意正濃





樹下一地

枯枝敗葉





無人理會

路傍空屋





遭怪手

一夕鏟平





頃刻

好一座





乳白色

預售屋





翩然而至

夢幻之極





華美之至

此其時





眾人紛紛

出門倒垃圾





但見一陣

交頭接耳





說的正是

始終拒絕





落地的

台北房價





空氣中

當下飄過





若有似無

一抹氣息





那是任誰

也說不清的





屬於大都會區

浮世三千





一份深深

又淺淺的悲哀





b

鱗狀雲天空

外國觀光客





四面八方

洄游而來





如泡沫

如幻影





大量湧現

剎那間





又紛紛

消失不見





大太陽天

寒流剛去





園裡衆人

便迫不及待





自記憶深處

把自己的過去





現在未來一起

打撈上岸





像曬古書般

一頁頁地





攤開來曬

冬陽似酒





跟著地上

人影日影





緩緩移動

陸續加深





打落臉上

熱烘烘的





不禁莞爾

乃憶起





少年時

你一度犯下





所有年輕人

皆會犯的錯





誤以為

只要離開家鄉





學會寫詩

談戀愛





精通迷人的

文學藝術





在地球上

到處移動





你就能

偷天換日





如魔法師般

同時坐擁多個





不凡的世界人生

迷途知返





如今及時領悟

你同世人無異





你只有一個人生

值或不值得活的





c

你樂於接受

這不完美世上





有這樣一座

接近完美





卻又頻頻

不動聲色





回過頭來

包容世人





（不時陷入

完美不完美





呶呶之爭）

的三角公園





濕冷冷冬晚

不說話戀人





準時走過

眾人眼前





你樂於見證

高掛在





緘默晚風

那黃澄澄





圓月下方

緩步走過的





夏卡爾風

完美戀人





宛如上了

新發條的





古董懷錶

時針與分針





如此忘我

高調地





緊抱一塊

在屬於世人





也屬於你的

三角公園



