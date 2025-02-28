在住家附近的國中校園晨運，看到這麼一雙黑色膠鞋。鞋子孤伶伶站在操場上，紅、白、綠清楚定錨鞋子的寂寞位址。它應該收不到來自地心的遙遠呼喚，似乎只能與清晨微風在肚腹內周旋，與外表髒汙絮語。

主人暫時放下雙腳的負荷，黑沉沉的枷鎖，以赤裸的雙腳展開環繞的旅程。

總有眼神交會的重要時刻。而且在心裡默數：少年、青少年、青年、壯年、中年、老年以及暮年。每一圈輪迴，預期相逢或偶遇的時機與地點，命運決定好了，還是陽光灑到哪兒，希望與溫暖就定居在哪兒，只有雙腳知道，而鞋子愣愣不知。

這段「一天之計」的短暫旅程，還是需要黑膠踏出家門才能開始。目的地雖是國中校園，離家很近，早一點用赤裸的雙腳，踏出人生各階段的每一步，吸納大地源源不絕的底氣，練習美好上路！