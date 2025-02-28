忘的是 黃昏的隱匿

忘的是 詩集後記迤邐的瑣碎

忘的是 聚光投射的炫目燈影

忘的是 手機的微信和抖音的紫光訊息

忘的是 蠢蠢驛動的詩心

忘的是 生命與擱筆必要的休止符

忘的是 終究未完成的一首詩





記得是 城垛下那朵小小的白花

記得是 青青草原上稚澀的微笑

記得是 未出格脫序的小小曖昧

記得是 異地那杯失溫咖啡的寂寥

記得是 母親倚閭等候的身影和親捏飯糰的滋味

記得是 曾經被消失的旅途美好風景

記得是 終站下車時預備的優雅身影





捐輸與贈予 才是最好的忘與記



