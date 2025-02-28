綠蒂／忘與記
忘的是 黃昏的隱匿
忘的是 詩集後記迤邐的瑣碎
忘的是 聚光投射的炫目燈影
忘的是 手機的微信和抖音的紫光訊息
忘的是 蠢蠢驛動的詩心
忘的是 生命與擱筆必要的休止符
忘的是 終究未完成的一首詩
記得是 城垛下那朵小小的白花
記得是 青青草原上稚澀的微笑
記得是 未出格脫序的小小曖昧
記得是 異地那杯失溫咖啡的寂寥
記得是 母親倚閭等候的身影和親捏飯糰的滋味
記得是 曾經被消失的旅途美好風景
記得是 終站下車時預備的優雅身影
捐輸與贈予 才是最好的忘與記
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