鍾玲／雙青和雙紅（下）

普渡庵的智能住持，在客堂接見吳夫人一行四人，住持相貌清癯而莊嚴，問說：「夫人遠道來小庵參拜，所求為何？」

吳夫人說：「外子患病，如得菩薩解厄，願傾囊捐資寶庵。」

智能住持望一眼夫人身邊的三位年輕女子，微笑說：「小庵略有薄產，出家人粗衣淡飯就足夠了。現在我缺的是徒弟。」

吳夫人懂她的意思，誠心地說：「如果外子病能痊癒，我願捨一個女兒來寶庵出家。」

她們四人在普渡庵住三天，禮拜觀音菩薩，彩雲觀察出家人的生活雖清苦，她們的面容卻平靜而愉悅。

四人回到江陰城，吳居士的病情開始有起色，二十天後居然痊癒了。吳夫人對吳霞、吳嵐說：「你們兩人，哪一個願意為父親還願，去普渡庵出家？」

她們一個十八歲、一個十七，都正在議婚，尚未許配。兩個低頭默不出聲，心中卻念著媒人口中的對象，看她們樣子就知道不願意，夫人臉上出現怒氣，這時彩雲走上前說：「我願意代小姐出家，圓夫人的大願，而且我本來就嚮往出家。」

夫人寬心地笑著說：「老爺和我會收你為義女。」

吳家辦正式收義女的儀式，在中庭席開五桌，宴請族人，彩雲當眾對吳居士和夫人行跪叩大禮，夫人送她金碗筷和長命鎖。

自此吳夫人對彩雲非常疼惜，她親自跋涉長途送彩雲到普渡庵，剃度安排在她們抵達的第三天，農曆11月17日，為阿彌陀佛的生日。此時定華尼師，就是姊姊江雙青，已經受過具足戒，智能住持猶如未卜先知，令定華代為操刀。剃度儀式開始，住持入殿上座，彩雲和另一位求度者著俗裝跪拜，住持開示後，求度者轉身向雙親跪拜辭別，吳夫人對彩雲含淚微笑。做完懺悔儀式，接著是剃度。

定華走到彩雲身旁，因為是冬天，尼師都戴著僧帽，所以彩雲看不見姊姊後腦勺的藍斑。但是當兩人四目相對，都覺得詫異，因為對方長得很像自己。定華剃到她左鬢，發現那個銅錢大小的紅斑，心跳加速，「是妹妹嗎？」她加快剃髮速度，等她看到右鬢處的紅斑，想要抱住妹妹，心中喊：「感謝佛祖庇佑！」但到底出家修行兩年，有「定」的功夫，沒有露出太多激動。彩雲得賜法號定雲。

儀式完畢，定華把定雲叫到無人處，問：「師弟的乳名是不是雙紅？姊姊是不是叫雙青？」

定雲訝異地瞪著她：「師兄怎麼知道的？」

定華脫下僧帽讓妹妹看後腦勺的藍斑，分別十六年的姊妹，擁抱痛哭。定華說：「父母親都很健康，兩個哥哥也都娶妻生子，跟著父親作生意。我們家商號十年前搬到無錫城，下午我們跟住持告假，進城拜望父母去！」

住持和吳夫人都嘖嘖稱奇，也為她們欣喜。下午兩姊妹前往無錫城的江府，直入大廳，定雲跪倒江夫人跟前痛哭，痛哭十六年來的流離和委屈。夫人見這位陌生的尼師在跟前哭，滿臉訝異，定華忙把妹妹的僧帽脫下，夫人見到兩個紅斑，大叫「雙紅我兒！」緊緊抱住失散的寶貝，父親江老爺站在一旁垂淚。大家情緒平靜下來後，江夫人說：「你們兩個如果不是出家，怎麼會剃髮？就是因為把頭髮全剃乾淨，才會見到圓斑，才能相認。如果沒出家，即使相逢，也不可能認出是姊妹。一定是觀音菩薩保佑，才有這奇蹟！」

命運牽引姊姊親手剃度妹妹，這緣分兩人特別珍惜，雙雙發誓要報答師德和親恩。她們一起修行，妹妹不識字，但很聰慧，姊姊解釋佛經的文義，她一聽就懂。她們每隔十多天去城裡探訪雙親，常和大哥二哥闔家團聚。家族聚餐時，江夫人令廚房精心烹調素食，所以江家三代都改吃素，江家大小又常出城來普渡庵探望她們，久而久之連兩位哥哥和家人都信佛了。十多年後，大哥、二哥各有一個女兒拜姑姑為師出家。

定雲對義母吳夫人也很孝順，每兩、三個月坐船去江陰城探望。兩個女兒嫁了後，吳氏夫婦頗為寂寞，定雲教他們念佛的方法，要字字清晰，勿雜妄想，口心俱念，並教授如何迴向淨土，每次探望都帶給養父母法喜。吳霞嫁過去，夫家就家道中落，她連生四個孩子，第六年病死了。吳嵐的丈夫風流成性，寵妾滅妻，她只生了個女兒，鬱鬱而卒，她丈夫根本不管這個兩歲的女兒，吳夫人把她帶回家養。定雲三十歲那年義父病逝，三十一歲時義母也過世，吳夫人遺囑分給定雲八百兩金，外孫女也交給定雲教養，她在普渡庵長大，十四歲出家當沙彌尼。

民國六年，1917年，定雲的父母雙雙過世，享壽逾八十，當時為人瑞。佛教家風的確不同，兩個哥哥不依習俗分盡家產，把遺產三分之一給兩個妹妹。她們也無私心，遺產全數用來購買田地，雇佃農耕種，收成全部供養普渡庵僧伽。自父母過世，姊妹發願閉關三年，修淨土法門，迴向給出家眾和雙親。圓滿出關後，姊妹專心修行，過午不食、夜不倒單，持戒精細嚴謹。她們只教信徒為善戒殺，教授如何清心念佛，如此而已。兩位尼師先後圓寂，法相莊嚴，享壽六十八，時為1930年代，抗日戰爭開始之前。

兩位尼師五十歲前，即父母過世前，每隔十多天就回家省親，達二十多年之久，你會問，她們怎麼出了家還老回家呢？難道盡儒家孝道，比修行更重要嗎？我們可以由另外一個角度看，社會不接受比丘尼登壇宣講佛法，比丘尼跟比丘相比，地位低下，像定華、定雲這般，一方面盡孝道，一方面用佛法影響家人、家族，也不失為比丘尼宣揚佛法的好途徑。

（參考釋震華《續比丘尼傳》卷六〈無錫普渡庵尼定雲傳〉）