聯副／2025第五屆台灣房屋親情文學獎徵件

聯合報／ 聯副

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，500-800字為限（含標點符號）。

●書寫主題：

親情──燈光下的故事

●徵稿日期：

即日起至3月31日（郵戳為憑）。

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

以上得獎者除獎金外，另致贈獎座或獎牌。

●詳情請見：

粉專

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聯副文訊 台灣房屋親情文學獎

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