吳晟／小小樹園，大大夢想──從「純園」到「哲園」（下）

我開始規畫種樹。但和原先的想望，有些改變。

原先只規畫在自家田地四周種樹，形成一圈綠帶，大部分還是保留耕作，而今決定全面種樹造林。原先想望一片台灣原生「百樹園」，而今大約分成十區，一區一種，或一區二種混合，以台灣原生闊葉一級木：烏心石、毛柿、台灣櫸木、黃連木、牛樟這五種為主，有一句口訣，很好記：「一隻烏毛雞，騎在黃牛背上。」另外有台灣肖楠、台灣土肉桂、苦楝、桃花心木……

園區規畫好了，就讀大學的二位兒子，寒暑假回來和我一起種樹，先從最裡側一區，種植桃花心木，第二區種植烏心石。

烏心石苗木，是向林管處申請；桃花心木則是我在中興大學陪伴兒子志寧讀書，漫步校園，撿拾種子回來培育的幼苗。

真是巧合，才種植了二區，約三、四分地，2002年七月，友人相告，林務局推出《平地景觀造林計畫》，將在花壇鄉公所舉辦「以森相許」獎勵辦法說明會。友人陪我一起去參加。我現場表示有意願，林管處人員問明我的條件，回覆我符合申請對象。

只隔幾天，我即備妥相關文件資料，去溪州鄉公所辦理。2004年三月，核准通過。

樹苗全由林管處提供，我依照原先規畫一區一區種植。

三千棵苗木逐年長大。十年成樹，扎根穩定，主幹挺立，枝葉開展，綠蔭披覆滿園。

這片樹園完全開放，不設門禁、不砌圍牆，甚至沒有圍籬，經常有鄰近田地的農民，三三兩兩相約來樹園休憩、泡茶或小酌。假日常有遊客來「參訪」，或帶小孩來遊玩，常見小孩玩到大人叫了多遍，仍不願離開。

2014年，我昔日國中教過的學生，營建師呂德鴻，幫我申請，建蓋了一間二、三十坪的簡易農舍，鋼筋結構，底部架高，地面不鋪水泥，「一樓」透空，沒有牆面，很通風，擺幾張桌椅，水電設備齊全，成為村中年長者固定休憩聚會所，每天早上九時左右，少則六、七位，多則十幾位，不約而同來報到。先到的人自動取出茶具開始泡茶，有飲水機很方便，一位一位來加入，閒坐、開講，約午餐時間一一離開。盛夏季節，也有「下午班」呢。

持續數年，我有空也很喜歡去和鄉親無拘無束交流，獲取農作知識經驗。直到2018年，園區提供實驗教育等團體，作為教學場域，雖然樹園仍然完全開放，但農民朋友不好意思再「占用」農舍空間，泡茶不方便，只好散場了。

5.

我們園區的管理方式，堅持絕不使用農藥、除草劑等化學藥品，因為要讓人可以親近、活動，還是必須開闢步道、小廣場，我借用母親的話，戲稱「半做半拋荒」。我們特地在最裡面一區樟樹、毛柿、桃花心木混合林，保留完全不侵擾的荒野狀態，目前有白鼻心家族等野生動物呢。

然而，最苦惱的是，周邊農地都使用所謂的「慣行農法」，水稻田、蔬菜園，經常噴灑農藥，必然會飄散到我們家樹園，難以忍受，只好快快離開。若是有訪客，遇上了，很尷尬、很不安，走或不走，不知如何是好。

所幸上好的機緣來臨。2009年，無意中獲悉，緊鄰我們家樹園一片農田，二分多地，正在法拍，妻上網查看，價錢不高，我再次去農會貸款，標下來，女兒音寧要求給她使用，她要實驗「三不主義」水稻耕作：不施化肥、不噴農藥、不灑殺蟲劑，人工割田岸草、拔除稗草、人工撿拾金寶螺。她自稱是「自然荒廢法」。

實驗了兩年半、五期稻作，和「慣行農法」相較，她得出結論：照樣收成，只是量變少，約五六成，原因包括植株減少、行距拉大，避免太密集，減少滋生病蟲害，人工則增加。

音寧召集一、二十位志同道合的朋友，作為股東，每股十萬元，每位最多限定二股，成立「溪州尚水」農產股份公司。

這是一家很特別的公司，因為絕非個人營利事業，而是推動理念，作為農民與農產的平台。最大特色是，提供的不僅只是平台，更是生活的價值。

2015年九月，我發表一篇〈溪州尚水米──水田溼地復育計畫〉，有詳盡介紹，其中一段：

這家公司主要業務有二項，其一是負責農民組合、溝通，安排觀摩、講座，並和農民簽訂「保價契作」，翻轉一般通行的「以量計價」收購方式，採行「以地計價」，真正從最源頭把關，不論收成量多寡，每分地以合理價格保證收購，在沒有產量壓力下，相互信賴，安心作為生態復育、農村文化開拓、傳承，第一線執行者。

音寧一一說服樹園周邊田地的農民加入契作，和樹園相互「保護」，不受農藥等化學物質侵害，擴大自然生態區域。

什麼樣的土壤，長出什麼樣的作物。我們的水田，實施「三不主義」，絕對可靠；引濁水溪水灌溉，基本上也沒有汙染源；沉積的黑色土壤，又含有豐富有機質，生產的稻米，「有點黏又不太黏」，有適度黏性，既健康又好吃。

但產量減少、人工增加，和農民契作條件，比公訂價格更優惠、更有保障，成本提高甚多。

理想歸理想，實踐不易，最大困難是銷售管道。

有幾位中壯年農民朋友，表示認同、願意加入，公司不敢再增加契作面積，因為銷售壓力太大。

這固然是「溪州尚水」年輕伙伴，沒有商業推銷能力；社會大眾消費習性，欠缺生態環境意識，也是莫大因素吧。

我曾擬一份「廣告詞」：

購買溪州尚水米，一兼數顧、三大功德。一、顧及食用者的健康及美味。二、顧及生產者的健康及生活保障。三、為維護純淨自然生態環境，盡份心力。

很感謝十年來，眾多有共同理念的人士默默支持，不少熱心友伴大力推銷，讓「溪州尚水」能夠持續走下去。

6.

林務局2002年推出的《平地景觀造林計畫》，有一項條文：「以集體造林為原則，造林面積應毗連二公頃，或同一地段毗鄰五公頃以上。」

我家二點多公頃田地，正好符合申請條件，歷經公文往返波折，審核通過，滿園樹苗，青翠清朗，吸引周邊農友好奇探問由來，我趁勢遊說，「同一地段」也可申請，邀大家加入種樹造林。

周邊農友大都和我同輩，或大我幾歲兄長輩，已有「倦耕」之意，了解造林獎勵金，等同休耕補助；同時二十年後樹木可以自行處理，或許遇上好價錢，或留給子孫作為資產。有七、八位農友響應。

太好了！我協助大家申請，並召集成立「造林產銷班」，向農會登記，定期聚會，彼此便於聯繫、交流。

2014年，有二位產銷伙伴，因另有謀生規畫，想要轉讓造林地，合計約五分地；隔壁農田約五分地，也想出售，我沒能力，想到好友葉宣哲醫師，或許有意願。

葉宣哲醫師在家鄉鹿港開設診所，溫暖細心，風評甚佳。

我和他相識，最早緣分來自他太太施燕雯的妹妹，我的文學摯友施懿琳教授。

不過，我們密切交往，則是起於2009年，一起投入「反國光石化」運動；緊接著，2012年，我們再度投入「反中科搶水」運動。

他們夫婦生活十分儉樸，但對社會公義，特別是環境保護運動，每一場都積極參與，出錢出力、做有力後盾，長年實質支持環保聯盟。

和他們夫婦越多接觸、越多認識，越敬佩他們默默付出，實踐環保信念的行動力。

行醫、參與公共事務之外，葉宣哲還是優秀的文學創作者，是詩人江自得醫師的入門弟子，曾出版小說集《小鎮醫師診療物語》、詩集《老人與孩》、《瞳》等，純真風格，文如其人。

葉宣哲夫婦決定買下這片林地和農田，我妻芳華幫忙管理。林地繼續維護樹木的成長，農田則提供給共同理念的農民，從事友善耕作，免租金，維護自然純淨的環境。

2014年，適逢我父母百歲冥誕，也是我們家樹園種樹十年，吳志寧籌畫了一場紀念音樂會。來參加的民眾、親朋好友超過千人。定居美國的大哥、姪女，定居智利的大妹及他們的家屬，特地回來。

奉母之名，我為自家樹園取名「純園」；同時為葉宣哲的樹園取名「哲園」，二園相距約二百公尺，近相呼應。從「純園」到「哲園」，取其做人單純、生活單純、環境單純的生命態度，及維護自然環境的信念與哲思。

我最大的期望是，能夠召喚更多有能力的人，實質投入植樹造林，為節能減碳、減緩地球暖化，為美好自然環境，奉獻些心力。

7.

《平地景觀造林計畫》獎勵期限二十年，今年期滿，不論林務局規畫造林地何去何從，我們將有一場「小森林音樂節」，邀請卡上的文字：

2024年11月10日，是我們敬愛的阿公阿嬤一百一十歲冥誕，也是「純園」響應林務局造林政策，植樹滿二十周年。這一天，社群伙伴與家族親友，共同舉辦了一場「純園感恩音樂會」，誠摯邀請親朋好友相約綠蔭下漫步。

這場音樂會，再度由吳志寧籌畫，安排一場一場社群夥伴、家族親友組成的樂團演奏，聲樂、兒童合唱團的演唱，十分豐富，傳達我們無比感恩的心情，宣告持續維護這片小樹林的信念。

大哥、大妹、姪女及其家人，再度專程回來參加。

我確實滿懷感恩。

最感謝我的兄弟姊妹，信賴我，放心將這片家園交給我管理。

很多人以為種樹很簡單，好像種下去就會自己長大，事實上，整理這一大片樹園，照顧這二點多公頃、三千多棵樹，從整地、種下幼苗，到十年成樹，再到現今枝幹挺拔、濃蔭密布，必須經常性定期人工除草、清除小花蔓澤蘭等藤蔓植物。尤其，每逢颱風過後，樹苗根系尚未牢固，易傾倒，需扶正、架支架；成樹後，則須修枝剪葉、清除枯枝枯木……每一項花費的人力及工資，負擔並不輕鬆。

二十年來，要感謝的，真是太多了。

除了全家人的支持、投入，還要靠很多單位、很多社會資源的援助。

首先要感謝林務局推動這項造林政策，二十年的獎勵補助金，平均每公頃每年八萬元，分擔不少工資，南投林區管理處人員熱心的輔導，及特有生物研究保育中心（農業部生物多樣性研究所）年輕研究員的合作……

其次要感謝公教退休金，保障我們夫婦基本生活無虞，才有時間、有餘錢雇工（包括機械）維護樹園，盡量保持自然狀態，又能提供民眾漫步、休憩、活動的空間。

還有……要感謝的，真的太多太多了。

這片樹園可以維護多久？

我當然願望可以百年千年長長久久，但人世多變遷，什麼時候、什麼因素會消失不見，不可能預料。大概可以確定的是，我子女這一代，還是會盡心盡力維護，因為他們各有工作、基本收入，生活習慣簡樸、需求不多，無須動用到這片樹園營利。最重要的是，都有愛好自然的共同理念。

大兒子賢寧夫婦都是醫師，對人智醫學、自然療法有一定心得，崇尚自然；小兒子志寧，受我「情勒」，就讀中興大學森林系，喜愛音樂、組團演唱，在外漂浪多年，前幾年受到鄉土召喚，攜帶妻女返鄉定居，協助管理這片樹園，發揮森林系所學。

最深感欣慰的是，我的長孫女采青，從小在樹園遊玩、參加活動、幫忙整理工作，耳濡目染；高中考完學測，參加大學推甄，「聽說」即將去面試，晚餐時，我問她想要讀哪所學校，她才笑了笑，告訴我：屏東科大森林系。

真的可以用驚喜來形容。這完全是她自己的抉擇，整個過程，我完全沒有參與任何討論。

面試順利，大孫女采青成為阿公阿嬤的校友、小學妹。

目前我們家三代同堂，住在一起，有四位就讀農業科系。采青已二年級，越讀越有興趣，每趟假日回家，我們有越來越多的交流。

我深信孫兒孫女這一代，仍會善加維護他們「阿祖」傳下來的這片「純園」，成為「百年樹園」，並持續推廣種樹、愛樹、護樹的理念。