聯副／中華民國筆會季刊《譯之華》論壇：原民之眼

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，今年第一場於3月8日（六）晚間七點到九點，邀請作家孫大川與董恕明對談，主題為「原民之眼」，由筆會會長廖咸浩主持。地點在紀州庵文學森林新館3樓（台北市中正區同安街107號，近捷運古亭站2號出口）。免費入場，歡迎參加，報名詳情請見筆會網站 http://www.taipen.org。（桂樨）

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