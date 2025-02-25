張錯／咖啡杯聯想

聯合報／ 張錯

失手打破一隻咖啡杯

物與持有者曾經分享

唇舌感情，碎裂的物

成全失吻追憶，或是

無法重整的破碎人生。


喜歡台灣咖啡屋的夜

聆聽瑪利亞．卡拉斯

漫步街頭盡情傾訴：

人間的苦難，無窮無盡……

想起台北許多夜晚

杯底殘留一些舊句：

寂寞咖啡永遠寂寞

孤獨漫遊永遠孤獨

先知生存在古代

天使不會再降臨。


曾經有個晚上

咖啡與人相濡陶醉

夜雨深沉，憶取時光裡

花季陽明山，千櫻紅遍

純白海芋，水滴成舟

有似菩薩慈航普渡

取名滴水觀音

航向苦海與愛。


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