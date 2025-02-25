張錯／咖啡杯聯想
失手打破一隻咖啡杯
物與持有者曾經分享
唇舌感情，碎裂的物
成全失吻追憶，或是
無法重整的破碎人生。
喜歡台灣咖啡屋的夜
聆聽瑪利亞．卡拉斯
漫步街頭盡情傾訴：
人間的苦難，無窮無盡……
想起台北許多夜晚
杯底殘留一些舊句：
寂寞咖啡永遠寂寞
孤獨漫遊永遠孤獨
先知生存在古代
天使不會再降臨。
曾經有個晚上
咖啡與人相濡陶醉
夜雨深沉，憶取時光裡
花季陽明山，千櫻紅遍
純白海芋，水滴成舟
有似菩薩慈航普渡
取名滴水觀音
航向苦海與愛。
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