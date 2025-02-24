詹澈／啄木鳥叩響
這山居的窗，是啄破了夢的缺口
心中的啄木鳥，常以心跳的頻率
啄食多餘的愛情，剩餘的思想
天一亮──
那隻準時報到的啄木鳥，在秋盡時
以尖硬的鑿嘴以音速想要鑿開秋天的隧道
在冬天的窗玻璃敲春天的門板
篤篤的的──是昨夜你留下的敲門聲
是你在不遠的寺裡敲著木魚
敲破，或敲亮心中的瓦燈？
篤的的的──昨晚新聞俄烏以巴戰爭的槍聲
那棵窗外的樹，火字型的枝椏向太陽顫抖
啄木鳥正啄著牠的眼睛或肚臍
曾經想要砍去造獨木舟的樹
被啄木鳥鑿成長長的溝槽
卻似豎立著的棺木，露出青色髮絲
似在敲醒死去的靈魂，在年輪深處
是在治療樹的沉痾，鑿出骨髓的蛀蟲
樹的醫生，扁鵲的鳥徒
為樹把脈、針灸、刮骨治癒季節的病灶
夜深了，還聽見啄木鳥似的敲著鍵盤
撿拾著一首詩的字句，想要啄破夢的缺口
像父親的鋤嘴叩響土地，埋下越冬的種子
埋進多餘的自由，剩餘的親情
等待春天黎明時破殼，發芽
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