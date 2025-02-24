詹澈／啄木鳥叩響

聯合報／ 詹澈

這山居的窗，是啄破了夢的缺口

心中的啄木鳥，常以心跳的頻率

啄食多餘的愛情，剩餘的思想

天一亮──

那隻準時報到的啄木鳥，在秋盡時


以尖硬的鑿嘴以音速想要鑿開秋天的隧道

在冬天的窗玻璃敲春天的門板

篤篤的的──是昨夜你留下的敲門聲

是你在不遠的寺裡敲著木魚

敲破，或敲亮心中的瓦燈？


篤的的的──昨晚新聞俄烏以巴戰爭的槍聲

那棵窗外的樹，火字型的枝椏向太陽顫抖

啄木鳥正啄著牠的眼睛或肚臍

曾經想要砍去造獨木舟的樹

被啄木鳥鑿成長長的溝槽


卻似豎立著的棺木，露出青色髮絲

似在敲醒死去的靈魂，在年輪深處

是在治療樹的沉痾，鑿出骨髓的蛀蟲

樹的醫生，扁鵲的鳥徒

為樹把脈、針灸、刮骨治癒季節的病灶


夜深了，還聽見啄木鳥似的敲著鍵盤

撿拾著一首詩的字句，想要啄破夢的缺口

像父親的鋤嘴叩響土地，埋下越冬的種子

埋進多餘的自由，剩餘的親情

等待春天黎明時破殼，發芽


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