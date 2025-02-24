楊仁烽／南極去來（下）

▋冰川與冰山

冰川（glacier）是什麼？照專家的說法，冰川是陸地上積累的雪，一層層往上面壓，而將裡面的空氣排出，經過壓實與結晶後形成的巨大冰體。

南極的冰川通常會隨著重力向下緩慢流動，而像河流一樣一直向外擴張。冰川主要由淡水構成，密度高，內部有大量壓縮的冰晶。這和冰洋不同，冰洋由海水結冰而成，有鹽分，密度低，漂浮在海面上。

冰川會隨時間逐漸向低海拔移動，並在邊緣融化或崩裂形成冰山（iceberg），一般我們看到浮出水面的冰山只占體積的十分之一，另外的十分之九在水面下。

有一次，看到一大片的藍色浮冰，原來是陽光照射到冰上，波長較短的藍光經過散射，冰山因此染上了藍色，光耀的寶藍色，比藍寶石還絢麗，藍色的底座從下而上，漸漸的轉淡，到了頂部，呈現潔淨的亮白，整座浮冰，遠望奇美。南極有無數的大小浮冰，隨手撈起一塊看似不透明的冰塊上來，經過撫摸，竟也冰雪通透晶瑩，形狀玲瓏有致。

冰山及浮冰，是南極地貌上最富特色的風景。變化萬千，造型不一，有的巨大挺矗如千丈仞壁，有的錯落有序如堆疊架設，更有的朦朧婀娜，彷若挽著白紗的大家閨秀，也有的亮白婉約，就像純淨白玉破水而起。身歷其境，真會感嘆造物者的高妙與無所不能，心生敬仰。

種種美，讓人目不暇給，驚呼連連。曾經看到大型冰山，遠遠望去雄渾開闊如城堡樹立在海面上，很有粗獷的野氣，英挺偉岸；當小艇開近時，又微觀體察到它的俊逸之美，雋秀適中，整座冰山雄奇高偉又刻劃精緻。細細端詳冰山，心曠神怡，開朗爽健；坐在小艇上，環顧圍繞周遭的冰山，瞻之在前，忽焉在後，目不暇給，甚為神奇。感嘆天工開物的奇妙，天地大美而不言。

每座冰山都有千年以上的歷史，甚或上萬年，處身其間，對大自然有更大的敬畏。面對冰山，感覺自己的卑微渺小。冷冽冰山，見證人類發展文明的各個階段，甚至在人類文明萌芽之前就已存在，它們怎麼評價人類的演進？它們對各國的歷朝百代又給了什麼註解？「天地者，萬物之逆旅」，那麼冰川呢？「光陰者，百代之過客」，那麼冰山呢？看著連綿不盡的萬年冰山，憶起「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」，兩相對照，別有況味，自己內心興起更大的謙卑。

▋氣候變遷

過去五十年來，南極的氣溫上升了近攝氏三度，是地表上暖化最快的地區之一。溫度的上升，導致了南極的冰蓋損失量在四十年內增加六倍以上。這顯示冰層融化的速度加快，也使得部分支撐的冰架崩塌。

地球暖化溫度上升，除了冰川、冰山、冰原的體積逐漸減少，海平面也會上升。本世紀初，海平面上升至少十八公分，未來地球暖化如果沒有得到有效的管理，會對南極的生態系統產生大破壞，海水上升加快，更會威脅到世界各臨海城市。氣溫上升，使得南極阿德利企鵝的繁殖數量在三十年內，由三萬兩千對減少到一萬對；鯨魚也受到海洋酸化和地球暖化的影響，使得牠們的食物來源和棲息環境，越來越局限。

有一天，完成了冰山上的健行後，回到郵輪上的房間，在陽台，望眺不遠處的冰山，聽到類似崩裂的聲音連續響起，說時遲那時快，龐然巨塊的冰應聲斷裂，一塊接著一塊的冰崩解而下，迅速埋入南極海域，激起連串大浪濤，冰崩山裂轟然大響，前後歷時兩分多鐘，但已將冰山削去一大片。巨響震驚了鄰近陸地冰層上的企鵝寶貝，只見牠們從海岸邊迅速而不急躁的向上集體閃躲。冰山崩裂，可能是日曬、風吹雨打、溫度上升、潮汐水流，或者冰山水線以下受到洋流侵蝕所致，這些雖都是大自然的物化，但專家的說法，這幾年日益嚴重的溫室效應造成的地球暖化，也助長冰山的崩裂。

這麼漂亮的風景，海豹大白天呼呼大睡，因為牠晝伏夜出，晚上才出來覓食。海豹的外耳已經退化，後肢不能向前彎曲，因此無法在陸地上行走，只能靠身軀彎曲爬行。 （圖／黃淑惠攝影）

▋冰登陸與南極跳水

郵輪是破冰輪，船頭碰到小浮冰，利索的迎刃向前。有一天，船務人員看了天氣、海象，及地形地貌，在一個冰覆蓋的陸地破冰登陸，冰登陸難度很高，對船務人員的技術是重大考驗，在南極帶領遊客登陸有十四年經驗的探險隊長，登陸幾百次，只碰過四次的冰登陸。南極郵輪正常登陸，是將郵輪停留在距離半島或冰山幾百公尺外的地方，船務人員再安排遊客坐衝鋒艇接駁登陸。

所有遊客雀躍的下船，沿著探險先遣部隊布署的路線，在郵輪旁的冰封陸地上行走、拍照。就像進入《冰原歷險記》，行走在龐然大船旁的冰雪上，背景有無數的企鵝結伴前進，瀟灑遊走，左跳右躍，溫馨可愛。拍照罷了，拿起一杯郵輪準備的香檳，品酩仰天，訴說對南極的無限遐愛。

船行一星期後，大家都比較熟悉寒天的起居，郵輪辦了一次「南極跳水」活動。乖乖，零下一度的水溫，跳下去會是什麼感受？身體承受得了這麼寒冷的海水嗎？

南極跳水，一半的旅客都躍躍欲試。幾年前，我在零下一度的以色列台拉維夫晨泳，那次游不到十公尺就鎩羽而歸，還被女兒譏笑「逞匹夫之勇」。這次在南極，船務公司在每個跳水的遊客身上綁了安全繩索，我先作了心理準備，翹首軒昂，一躍而下，頓感暢快淋漓，冰冷沁脾，再加上太太及啦啦隊在旁助陣，吶喊喧天，分貝震耳，小游幾公尺就被拉上岸，冷而不僵，凜而不凍。上岸後，郵輪公司周到的準備威士忌、伏特加回暖，這樣的活動，還得到南極跳水證書，也是美麗的回憶。

到南極半島或各小島的交通工具，郵輪是最方便可行的。我們搭乘的是挪威船公司的郵輪，船長是蘇格蘭人，全船載運兩百名乘客，而郵輪來自各國的服務人員兩百二十人，服務人員與旅客比超過一。郵輪有Wi-Fi、健身房、游泳池、SPA池，樣樣俱全，每個房間還有望遠鏡讓你看冰山的位置、海鳥飛翔，以及小島上企鵝、海獅的移動。郵輪上有多家餐廳，提供高水準的餐飲，我每天早上在餐廳叫來牛排及兩顆煎蛋，邊吃邊瞭望窗外，平靜的海面烘托出白淨的冰山，景色宜人。

▋南極歸來不看景

郵輪每天排有了解南極的課，冰川博士、海洋專家、魚類博士、鯨魚專家、鳥類學家，各方面的學者專家有系統的教導大家各種不同的南極知識。比如，聽了課才知道鯨魚的尾鰭，就像人的指紋，每隻都不同，有牠的獨特性，就像生物身分證。專家找到機會，會盡可能地將鯨魚尾鰭做好電腦識別，現在更希望能夠借助AI的功能，建立全球數據庫，這對於鯨魚的遷徙、保育、研究更有成效。

再比如，南極的海鳥總共有四十六種，而翅膀最長的是漂泊信天翁（wandering albatross），牠的雙翅展開的時候，最長可以到3.5米，擅長長距離的飛行，可以橫跨南極大洋，幾乎全年在海上生活。鳥類學家另外安排時段，帶領大家在船首看天上的飛鳥，逐一解說，也是令人難忘的鳥類教育。

喜愛旅遊，去過的國家有四十多個，壯麗的山嶽、優美的河川、精緻的古堡、靜謐的田園……在在令人流連忘返。但南極，大自然的教室，能讓人有「期待經歷到那些未曾期望的經歷」，洗滌心靈，和過去的旅遊經驗完全不同，新的三觀。

俗諺：「五岳歸來不看山，黃山歸來不看嶽」，我自忖下一句是「南極歸來不看景」。南極的質樸生態、絕美景致，在我內心占有重要的位置。未來還是如此。

座頭鯨的頭部和大部分的身軀都在海水裡，露出來的是牠的尾鰭。每隻鯨魚的尾鰭和人的指紋一樣，都不相同，可說是鯨魚身分證。科學家也想辦法將牠們的尾鰭輸入電腦，以便進一步作鯨魚的研究和生態保護。（圖／柯富仁攝影）