楊仁烽／南極去來（上）

南極，人間淨土，年少時就夢寐想去，直到退休後才一償夙願。

行前看了Netflix上的《沙克頓船長，堅忍號》（Ernest Shackleton, Endurance）南極探險片，萬分敬佩沙克頓船長的意志力，這也使我對南極有更大的好奇和想像。

▋沙克頓船長和堅忍號

1914年，英國人沙克頓船長帶領二十七名隊員，搭乘堅忍號踏上跨越南極的壯舉。船行幾個月後，在威德爾海被冰層困住，全體隊員奮戰幾個月想脫困，枉然，船體粉碎沉沒。二十八人孤立無援的登上一塊巨大的浮冰，食物匱乏，沒有外援，無盡的等待威脅他們的生存。沙克頓用心守護隊員，允諾他們「無論如何，我們都要平安回家」。浮冰融化，隊員的處境更加危險，沙克頓帶領大家登上僅剩的三艘救生艇，在惡劣天候下，航行了七天到荒無人煙的象島，這時距離出發已經497天。沙克頓再帶領五名隊員，前往南喬治亞島求救，他們在南冰洋的狂風巨浪中奮力前行，忍受極寒飢餓，僅靠簡單的航海導航，十六天後神奇的到了南喬治亞島，孰知靠岸的位置杳無人跡，與有人煙的捕鯨站隔著高山冰川，幾乎無法攀越。沙克頓帶了兩名隊員，經歷三十六小時不眠不休的攀爬徒步，終於找到救兵，他們帶著援兵回到象島，成功救回所有隊員。

前後兩年的冒險，所有人奇蹟般的生還。沙克頓的堅韌無私救了所有隊員的生命，他兌現了向全體隊員「我們要一起回家」的承諾。南極歷險，風雪無情，但人性的溫暖相互照應，沙克頓用行動告訴大家，什麼是一諾千金，什麼是高貴的情操，什麼是領導。他的舉措充分彰顯人性至高無上的光輝。

沙克頓自認是「南極探險家」，生還後又去了一趟。南極，對他有超凡的吸引力，一生多次登陸，他死後葬在南極的南喬治亞島。

堅忍號在2022年被一群海洋科學家發現，距離1915年的沉沒，已經是百年以後了。

▋阿根廷漫漫長路

從台北飛杜拜，再轉阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯，飛行、等機，加上轉機，共歷三十六小時。

阿根廷是典型的拉丁民族國家，人民樂天豪放、浪漫熱情，但疏懶。為了買一張世界杯足球賽的門票，可以賣房、賣車去追尋。沒有房子將來怎麼過？等看完足球再說。

這是第二次到阿根廷，2019年來過，這五年，每年阿根廷的通貨膨脹都很高，有時還高達三位數，居全球首位。阿根廷的國民平均所得只有台灣的43%，大麥克指數顯現的是，大漢堡的價格比台灣貴68%，反差呈現的對比，看得出民眾生活很辛苦。貨幣一直貶，民眾沒信心，店家喜歡收美金，而且預期商品價格還要再漲。

阿根廷政府肆無忌憚的亂印鈔票揮霍支出、高通貨膨脹、多重匯率、高外債再加上連續違約，民眾生活艱苦。2023年新的總統米萊（Javier Milei）上台，採行激進的自由市場休克療法，削減政府公共支出、減少人民補貼、放鬆監管、國營事業（石油、電力……）私有化、裁減三萬多名公務員。經濟在2024年第三季轉為正成長，通膨也下降到2.4%，政府開始有財政盈餘。

這樣經濟千瘡百孔的國家，2024年的股市還大漲172%，延續前一年360%的漲幅，連續兩年都是世界冠軍。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯有「南美小巴黎」之稱，建築都很典雅宏偉。這家「雅典人書店」曾經被選為世界最美的書店之一，它原是探戈表演的歌劇院，後重新改裝轉型成書店，圓形的穹頂、金碧輝煌的裝飾，以及舞台的紅色帷幕都被完整的保留下來。主舞台改建成咖啡廳，中央座椅區則是書籍陳列架，讓這座百年劇院搖身變成書香氣息的知識寶庫。（圖／黃淑惠攝影）

▋烏斯懷亞到南極

從阿根廷首都再飛到南部的烏斯懷亞，準備上郵輪。烏斯懷亞是地球上最南端的城市，也是各郵輪的南極補給站，人口有六萬人，二十三平方公里，地小人少，但機場、學校、醫院、商店、銀行、博物館都有，經濟、文化活動很發達。緊鄰烏斯懷亞的比格爾海峽（Canal Beagle）鄰介阿根廷、智利兩個國家，佇立海邊，遙想捲起千堆巨浪的風流人物。

十六世紀，葡萄牙航海家麥哲倫首創繞行地球一周的壯舉，他的探險團隊曾途經此處。

十九世紀，英國自然科學家達爾文也穿越此處，再北溯南太平洋，到厄瓜多西邊的加拉巴哥群島，他收集了大量有關生態變異和演化的資料，「物種原始論」就肇基於此。

在烏斯懷亞上了郵輪，往南極行進。兩天的時間，船都在德瑞克海峽上，海峽東西寬三百公里，南北長九百公里，海深五千公尺，海流複雜，是世界最危險航道之一，又稱「尖叫六十」（因位於南緯六十到七十度之間的海域），是南冰洋的一部分。去程雖沒有陸地屏障，還算浪靜風平，承載南極環流，行駛順利；回程則是海象兇險，浪高10-15公尺，船搖人晃，顛簸動盪，無法在郵輪行走，很多遊客暈船不止，幸好事前先吃了暈船藥。

根據南極旅遊組織協會（IAATO）的統計，南極旅遊人口每年有大幅成長，2022年以前，年平均不到十萬人，2023年，旅客則有122072人。南極一年也有四季，只有夏季適合旅遊（十一月到次年二月），氣溫攝氏零下兩度到八度之間，這時冰雪反射陽光，景色壯麗，也是企鵝的繁殖期，野生動物活躍，這時節最宜到訪。

IAATO是一個民營的非營利組織，致力於推動管理南極的旅遊活動，它的目標是要確保南極旅行對自然生態、天然環境的影響最小。同時，對到南極的旅客進行環保和生態的教育；譬如要求遊客在南極活動的時候，和企鵝保持五公尺的距離，不可干擾野生動物、破壞植被；再如，規範登陸地點，每次登陸的遊客，不可超過一百人。

南極不屬於任何一個國家所有，有南極條約的國際框架來約束各國在南極的活動：

一，南極只能有和平利用；禁止使用軍事基地或行為。

二，可進行科學研究。鼓勵各國設立科研站，分享科研成果，現在有三十國，設立了八十個考察站，四千名科學家在南極工作。

三，環境保護。禁止任何礦業資源的開發，保護南極動植物，人類不得破壞。

南極的面積1420萬平方公里，是台灣的394倍。南極洲是地球第五大洲，占地球陸地總面積10%，大部分被厚達1.9公里的冰層覆蓋。南極和北極的不同，就在於南極有冰雪覆蓋的陸地，沒人類居住；北極則是覆蓋著海冰的海洋，周圍有俄羅斯、加拿大、格陵蘭、挪威。南北極的直線距離約有兩萬公里。

▋南極的主人

懷著敬畏、謙卑之心到南極，目的之一就想看看那些原始生態。

首先，映入眼簾的是幾隻慵懶的海豹，大白天躺在浮冰上面呼呼大睡，問了嚮導，才知道海豹是晝伏夜出的，到了夜晚它才會出來，到海中覓尋魚類、磷蝦小型獵物。

南極的主人就是百樣原始生態，海獅、海狗、鯨魚、信天翁、各種海鳥……還有海裡多樣的魚種，特別是家族人口數量眾多的企鵝。企鵝是人類普遍的共愛，樸素可愛又聰慧親切的容貌，讓人對它很有好感，進而更想親近牠。

南極共有七種企鵝，依專家的估計，約有一億兩千萬隻，占全世界企鵝總量的80%以上。企鵝純樸的行進方式，左搖右擺惹人憐愛，皮膚黑白對稱，配布的比例恰到好處，耀目惹眼。人們想到企鵝的時候，總忘不了牠短絀可愛的造型，行走時樸拙踩地、晃晃悠悠的模樣。在登島健行時，身為客人的遊客遇到企鵝總要讓路，不要叨擾牠們，讓主人們先通過。

曾經看到一群阿德利企鵝聚集在企鵝窩，雌企鵝在孵蛋（一年最多生兩顆），雄企鵝到外覓食，回家的時候，發現牠構築的家園圍牆被另一隻企鵝破壞，雄企鵝怒從心起，先將啣回來的食物（應該是海中的磷蝦）給太太吃，然後奮力向破壞者叫囂擊打，破壞者自知理虧節節敗退。擊退了破壞者，又外出叼回一些枝葉、碎石修築愛巢，修繕完畢，環顧四看，對整修後的家園感到滿意，破壞者也逃之夭夭。這時，雄企鵝再回家和雌企鵝換崗孵蛋（約六十四天），雄企鵝的自律管理、負責盡職，真是企鵝界的「好男人」。此情此景，看了感動，也給我上了一課，對家庭盡責，不僅是人類自許的責任，企鵝對愛侶的眷顧，對家庭的守護，表現更是淋漓盡致。嚴酷的寒冰環境，企鵝唯有自律自持，才能生存。

南極另外有一種專門偷食企鵝蛋的鳥，名叫賊鷗（brown skua），潔淨的棕色羽毛，黑得發亮的粗嘴喙，眼睛炯炯有神，牠常常偷襲企鵝巢，以企鵝蛋為食。牠們也會兩隻共同合作，一隻在前頭，引開孵蛋的企鵝，另外一隻在後頭偷蛋，戰術上相互掩護。賊鷗可說是企鵝的天敵，遊客看了賊鷗，想起牠偷食企鵝蛋的惡劣行徑，深有惡感。

也瞧見一群巴布亞企鵝（又名紳士企鵝），整齊的排隊，一隻隻魚貫的從半山往下走，路是雪地裡企鵝自行踩踏開挖出來的蜿蜒小路（企鵝高速公路），整潔而通暢，企鵝有序的行走，不疾不徐，左搖右晃的來到海岸邊，我們在五公尺外肅穆專注的看牠們，企鵝們到了海岸邊，一隻隻很規矩的躍入海中覓食，從容而優雅。想起自己，在台北連過馬路都爭先恐後，汗顏。

小企鵝的成長期約幾個月，牠的父母出外覓尋磷蝦或小魚，先吞下並儲存在嗉囊中，回巢後將半消化的食物反芻，吐哺餵食小企鵝，這幕場景也像我們的父母撫育自己的成長一樣。

乘坐小艇縱覽冰山群時，很有幸見到鯨魚，以往只有在生態電影紀錄片中看鯨魚噴水，此次在南極幸運地看見四次鯨魚。專家說，那是座頭鯨（一種厚實身軀的鯨魚，身長可以達到11.5-16公尺之間，體重平均25-40公噸），在遠處不斷地噴水，像座小型噴水池，水量不高，但豐沛有致，景象宏偉。看到鯨魚在海中躍起快游，而尾鰭露出水面，它的巨大身影，如艦艇般的快捷；也看到了鯨魚縱潛下海，不一會兒，身軀卻在另一處出現，龐大的身形，背景襯托雪亮的冰山，構圖甚是美妙。