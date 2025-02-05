薛好薰／麻雀

聯合報／ 薛好薰
麻雀。（圖／薛好薰攝影）
麻雀。（圖／薛好薰攝影）

公園聚集了一群麻雀，忽然間被驚起又飛落，落在地上、樹木浮根和大石塊，又注視同一方向。順著牠們的眼光，原來有餵食者。除了農田，麻雀集結的景象再也難見，而麻雀需要餵食，也令人好奇。

常見的鳥禽中，鴿子喜歡霸占住屋花台，咕咕叫擾人清眠又留下髒亂，外來的家八哥繁衍過度，四處流竄，兩者都令人生厭。而麻雀總和人保持距離，相較之下，懂得拿捏分寸。

牠們身穿樸素的褐羽，兩頰點著黑腮紅，彷彿幼兒的憨態，卻有不相襯的認真神情，顯得可愛。不管被鄙為胸無大志，或相反地，有加官晉爵的寓意，牠們依舊蹦跳，一飲一啄過著小日子，花鳥畫家常以麻雀為描摹對象不是沒有道理。眼前的麻雀便適合給齊白石當模特兒，頭正朝向他認為比較好畫的左側。

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