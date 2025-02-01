推薦書：伍軒宏《尋隱劍》（聯合文學出版）

伍軒宏寫了一部長篇武俠小說，卻在後記強調，他寫的是「以武俠為架構的作品」，而未逕稱之為武俠小說。他謙稱，這部作品「不見得達到武俠的期待」。

這樣的顧慮可解，唯金庸是尚的武俠讀者，讀《尋隱劍》恐不習慣，甚至於昏昏欲睡，缺乏磅礴氣勢與曲折情節就算了，竟無武俠小說習見的元素：武功祕笈，武林盟主，玄之又玄的武功，躍湖縱樹的輕功，世代恩仇，奇刀寶劍，落崖不死遇奇人傳授奇功，對應詩詞的招式……統統闕如。

更不用說，《尋隱劍》的主角，武藝平平，不曾拜名師學得奇招密譜，對武功的要求，生平無大志，夠用就好，對敵還得輔以計謀策略方能致勝。武俠名著何曾有這種大俠呢？（韋小寶是特殊案例，不在討論之列。）

《尋隱劍》的故事視角貼著主角書寫，此君只是鏢局的小鏢師，所護的鏢，不是一般金銀寶物，而是滅佛令之下偷偷保存的佛像──佛的雕像與佛的畫像，以及小說後半的主要情節，保護的是讀書人與異議言論。主角所護持的不是武俠小說常見的，某政治人物的後代或長輩，緊張感與懸疑氣氛弱了很多，整體風格平和靜緩，和我們印象中緊張刺激、高潮迭起的武俠小說頗有差距，難怪伍軒宏不好把此書定位為武俠。

然而，孰謂武俠小說只能有一種面貌？誰說武俠小說必須具備前述金庸作品集其大成的共通元素？

事實上，比金庸早十餘年發表長篇武俠的名家王度廬，便從當時武林奇學、奇幻仙俠構成的主流武俠風殺出重圍，自成一家，近年因為導演李安改編其作《臥虎藏龍》而再度翻紅。武俠小說研究者葉洪生如此評介他的作品：「說來也怪！王氏書中沒有奇幻情節，沒有神功祕技，甚至連江湖幫派、武林高手都沒有──簡直不像是一般所熟悉的武俠小說！乍看之下，王派『江湖』平平無奇，『武藝』十分笨拙！」

作品裡平平無奇、武藝笨拙的王度廬，能被尊為上世紀三、四十年代武俠小說「北派五大家」之一，刻意避開武俠小說裡某些常見元素的伍軒宏，又何須自謙為「以武俠為架構」，而避用武俠小說一詞？

儘管《尋隱劍》略有反高潮之勢，但伍軒宏借用文類小說的形式，讓情節更加豐富，已經達到加分效果。

伍軒宏雖然在《尋隱劍》一書，多次顛覆，甚至帶點嘲諷一般武俠小說的套路，但並未放棄傳統武俠所強調的，俠義精神的發揚。他筆下的低階鏢師，固然不是所謂為國為民的大俠，但他不畏滅佛令的肅殺，忠於職守，出生入死，為作品帶來一定的高度。而伍軒宏同時藉由滅佛令發布，表達對當權者箝制言論自由和宗教自由的抗議，也以朝廷追殺一介書生一案，說明文字的分量，以及知識分子運筆如揮刀的力量。《尋隱劍》樸拙沉緩的表面風格之下，實則蘊藏堅持的勁力。

《尋隱劍》結合文類小說與文學小說的特質，一反武俠名著的誇張熱血，把江湖構築在尋常人間，讓凡夫俗子成為俠客主角，伍軒宏所謙稱「不見得達到武俠的期待」，反倒是我們對武俠的期待。