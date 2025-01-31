吳耀宗／放思念一條生路

當你愛上一脈峰巒的時候

不要給它表演情詩

情詩很好看

但比起被你潸然朦朧的眼睛們

它更需要新綠的森林

去挽救那些迷信繁華

不斷被拐賣到城市的泥石





當你愛上一泓河水的時候

不要給它表演情詩

情詩很好聽

但比起被你抑揚起伏的耳朵們

它更需要魚蟹蝦鱉

卸下化染的濃妝

拒絕輻射的整容

保持腦子清純如卵





當你愛上一樹繁花的時候

不要給它表演情詩

情詩很好吃

但比起被你舌燦蓮花的嘴巴們

它更需要守信的蜂鳥

以頻振的雙翼驅趕輕易的睡眠

以精準的長喙啄食深藏的沉默





當你愛上一洲冰原的時候

不要給它表演情詩

情詩很好聞

但比起被你淚水倒灌的鼻子們

它更需要圓滾的海獅在前

肥胖的白熊在後

完成捕食獵物乾淨俐落之必要

完成天空無雲萬里晴朗之必要





不要表演情詩，尤其不要

重複以上反復如歌，容易詠嘆的形式

放思念一條生路

比起被你無期徒刑在情詩中

比起被你指引觸動廣大的讀者，茫茫的面目

它更需要好好活下去的地球



