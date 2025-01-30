冬日午後，來到屏東三地門的景觀餐廳，點了杯咖啡，選擇坐在角落有大面落地窗的沙發區。透過明亮的玻璃，可以遠眺中央山脈層巒疊嶂的壯麗，尤其更可欣賞北大武山睥睨群峰的巍峨氣勢。

喜歡南國的冬陽，有種暖暖的舒適感。就猶如知心好友，默默陪著你，用貼心的溫度幫你回溫這一年來的點點滴滴。想起俗諺「良言一句三冬暖」，只是冬陽無言相贈，卻給了我最暖心的感動。

山風從敞開的門窗習習吹來，看著露台上的貓兒睡得如此慵懶，也如此香甜，想必在夢中，牠應該也在回顧這一年來的精采片段吧！

望著窗外伸展的枯枝，才想起現在已是小雪時節，遠方的北國也應該進入初雪風光。在南國，大概也只有看到枯枝殘葉才會感受到冬天的氛圍。彼端的銀白，此端的蔚藍，處在同一個世界，雖用不同的色調在書寫各自的冬天，然而歲末的人心，應該是塗滿著各種色調的回憶。

枯枝的盡、藍天的淨與遠方山巒的靜，彷彿一幅歲末禪畫。抖落一身陳舊的纏累，暫時讓心靈減重；掃除汙染身心的陰霾，還自己一片朗朗晴空；關閉擾人耳根的喧囂，尋回只與自己對話的幽靜。

學學暖暖的冬陽，學學靜斂的北大武，學學睡得安然的貓，學習過一個專屬自己的冬季。