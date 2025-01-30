田運良／輪迴聚散擺渡
荒然一甲子，以與死生對奕的堅決
凝神譯寫激昂樂歌，勇敢下戰帖
闖進磨損耗盡的往後春秋
強渡歲月惡水急湍澎湃
破浪逆轉潮汐
乘風揚起帆航更遠
終將在洋之邊疆望見遼闊
剛甦醒的夢想孤寂踱過
亂踩足跡雜沓，腔調瘖啞著舊讎
像修行每一樁罪孽般，撫慰今昔歷往
縱有過錯萬千，悔改贖救愧懺
往生命深處擺渡以朝聖小小美好
祈求庇佑一路跋涉順風
世界繼續青史昨天未竟的鄉愁遺址
平安抵達記憶岸畔，時光朗朗
別脫隊囉，快快跟上輪迴
世俗與窮顯出私己主義的裸裎
反抗馴服都好聚好散，笑談輕狂
記得要燃上燭、撚好香
合十懇謝，感恩離鄉背井後才長成的魁梧
盛迎風霜雪雨後甫初晴的榮光
逛書店
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