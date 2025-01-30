田運良／輪迴聚散擺渡

聯合報／ 田運良

荒然一甲子，以與死生對奕的堅決

凝神譯寫激昂樂歌，勇敢下戰帖

闖進磨損耗盡的往後春秋

強渡歲月惡水急湍澎湃

破浪逆轉潮汐

乘風揚起帆航更遠

終將在洋之邊疆望見遼闊


剛甦醒的夢想孤寂踱過

亂踩足跡雜沓，腔調瘖啞著舊讎

像修行每一樁罪孽般，撫慰今昔歷往

縱有過錯萬千，悔改贖救愧懺

往生命深處擺渡以朝聖小小美好

祈求庇佑一路跋涉順風

世界繼續青史昨天未竟的鄉愁遺址


平安抵達記憶岸畔，時光朗朗

別脫隊囉，快快跟上輪迴

世俗與窮顯出私己主義的裸裎

反抗馴服都好聚好散，笑談輕狂

記得要燃上燭、撚好香

合十懇謝，感恩離鄉背井後才長成的魁梧

盛迎風霜雪雨後甫初晴的榮光


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