靜謐的窗前，漁網鋪展如畫。

漁婦頭戴斗笠，就著緩緩透入的夕光，端坐日常。針線隨她的指掌，熟稔地在網線間來回穿梭，將破損補綴，也將人情溫度融進每一結扣之中。

原以為窗光已然足夠，不意她還點起了掛燈。但從她不時望向窗外的身影，這燈似乎不是用來驅趕黑暗，而是照亮內心深處的另一片海洋。無論安放洶湧波濤的驚懼，抑或守望燈塔般的掛念，全為了伊人的早日歸航。

是以，她日復一日，全心全意地起落針線不停。那因長期針線穿梭而刻入掌中的傷痕，彷若新生的掌紋，竟未曾喊痛！

這新生的掌紋，何嘗不是另張命運的漁網？