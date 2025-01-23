彼岸，有花

栽種一生

從未曾

得知

得念

得見





開不盡，摘不完

花叢邊即河岸

有一天，你發現

喔時間已馳遠

主艙與子船斷鍊

脫下吧

生命的青衫

太長，太短

太輕，太沉

太華麗，多蝨子

也有綴珠，也曾鮮豔





靈魂可會歡快恢復光潔

子船奔向另一處宇宙

總有母艙，靜靜等待

哀鳴不再

衰頹盡褪

嘆息，不過是個吹字訣（註）

圓缺一角，得而復失

差一程，求無緣

皆在彼岸

開成了最初，與

最後的迎接

如此，你將盈盈涉水

再無回首





花，在彼岸

然我們向來

不曾討論河流

時湍急，或緩淌

宏偉，且莊嚴

繁華盡收

塵膩內斂

亙古淼淼

滋養那無涯土壤

永遠鮮潤，不增不減

品味香與臭，光與暗

所有的色彩，復歸於你

輕拂花叢，記憶依依

從來都是，逐步碎散





彼岸，有話

皆成留言





●此詩配樂Leon Bridges的‘River’。

註：吹字訣來自道家六字訣氣功，吾有幸得太極第十四代傳人李在峰老師由八段錦-太極養正十三式-高階五行導引功／六字訣親自教授。



