鴻鴻／父之道
是我笑看你隨地打滾
也是我警告你要走綠色人行道
是我鼓勵你見樹就爬
也是我規定你先洗手才能拿麵包
我告訴你分數不重要
我也要求你功課寫完才能玩
希望你不被束縛的是我
希望你循規蹈矩的也是我
我為你質疑所有規範
我也是你所有的繩索
你替我享受破壞之樂
你也在陪我一起服刑
我不知道怎樣做一個父親
我不知道怎樣做一個像你一樣的自由人
也許你比我更知道
畢竟每次回家都會遇到你躲在門後
拿玩具槍對著我
叫我把手舉高
逛書店
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