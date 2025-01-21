是我笑看你隨地打滾

也是我警告你要走綠色人行道





是我鼓勵你見樹就爬

也是我規定你先洗手才能拿麵包





我告訴你分數不重要

我也要求你功課寫完才能玩





希望你不被束縛的是我

希望你循規蹈矩的也是我





我為你質疑所有規範

我也是你所有的繩索





你替我享受破壞之樂

你也在陪我一起服刑





我不知道怎樣做一個父親

我不知道怎樣做一個像你一樣的自由人





也許你比我更知道

畢竟每次回家都會遇到你躲在門後





拿玩具槍對著我

叫我把手舉高



