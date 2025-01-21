鴻鴻／父之道

聯合報／ 鴻鴻

是我笑看你隨地打滾

也是我警告你要走綠色人行道


是我鼓勵你見樹就爬

也是我規定你先洗手才能拿麵包


我告訴你分數不重要

我也要求你功課寫完才能玩


希望你不被束縛的是我

希望你循規蹈矩的也是我


我為你質疑所有規範

我也是你所有的繩索


你替我享受破壞之樂

你也在陪我一起服刑


我不知道怎樣做一個父親

我不知道怎樣做一個像你一樣的自由人


也許你比我更知道

畢竟每次回家都會遇到你躲在門後


拿玩具槍對著我

叫我把手舉高


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