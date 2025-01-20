陳偉哲／背我

聯合報／ 陳偉哲
鐮倉街道上的一對情侶。（圖／陳偉哲攝影）
鐮倉街道上的一對情侶。（圖／陳偉哲攝影）

背我吧。我屬羽毛，把我背進你平時滔滔不絕的天涯海角。地點不詳沒關係，只有海裝滿鹹水的寂寞，撲上岸又羞答答地退步，前進比起一般還艱難，我們一同靜靜等日落穿破堅韌的海岸線。遠遠的海，路也變得遙遠，放大視線才驚覺原來要邁進的世界偌大。地球相信是圓的，周遊一圈還是會碰上你，我早已走不出什麼新的花樣。你說我手裡的路線看似好玩，不如結伴私奔，奔向你預先說好的場景，在路邊由左鄰右舍布置的婚禮，相約新的生活。披上新身分，我們堅持成雙成對的流浪，把各國景點好好地看一回，如走馬燈忘了煞車，走啊走的忽然抵達還來不及接受的天涯海角。我喊你的名字，你喊我的名字，兩種不同音量的呼喊終於在某座島嶼悄然相撞，美妙如同那一次回國前看見措手不及的你，跟不跟你走你心裡有數。

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