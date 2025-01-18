夏夏／掩藏在冰山一角的希望

推薦書：Hannah Gold／著，謝靜雯／譯《最後的北極熊》（有樂文創出版）

如果世界上還有童話存在，那必定還有人信仰著魔法。

然而魔法不全然都是良善的，黑魔法總是如影隨形出現在故事的各個角落裡伺機破壞美好。若要說當前人類共同面臨最邪惡的黑魔法應該就是生態浩劫了。它源自於人類的慾望，加上無止無盡快速繁殖的貪婪，不知節制與自私，終於讓地球環境被摧毀殆盡，一波波的天氣異常現象反噬著人類世界。人類既是這股邪惡力量的發動者，也是受害者。不過受害的不只是人類，還有無辜的動植物，全面性的生態環境都在面臨這場危機。

這些論述聽來老掉牙。眼不見為淨是逃避的方法，天曉得自己會活到幾歲，把握當下才是正道。

我們誰沒有這樣想過呢？

就算再怎麼努力，海洋仍舊飄滿垃圾，山林依然崩塌得體無完膚。我能做什麼呢？

這個藏在人們心底的疑問，或許正是童話的開端。拯救世界的不一定是最強壯的人，但經常是最執著與純真的人。

寫給青少年的小說《最後的北極熊》裡，一個正值青春期的十一歲女孩，由於父親終日埋首於工作，藉以逃避失去愛妻的傷痛，因此女孩得以盡情享受自由，但同時也因為不拘小節的打扮而在學校「過得不怎麼樣」。在平凡的日子裡，一份工作的邀約，讓長年疏於溝通的父女倆出發前往位在北極圈的「熊島」從事氣象觀測。在那裡，除了茫茫大雪，島上就只有父女兩人，甚至連熊都沒有。直到獨自在島上冒險的女孩意外尋獲一隻受困於島的北極熊……

有時候我們會一不小心就忘了，對大人而言習以為常的事情，對孩子們來說卻是新奇無比，例如氣候暖化造成冰山融化，北極熊的家園正快速消失。甚至在我心裡的巨大祕密是：人類已沒有回頭路可走。這可能也是我不願主動提起這個話題的原因之一，畢竟這個問題如此沉重與難解。

幸好《最後的北極熊》保有了童話的溫柔，但也並未缺少現實的敏銳度。在這部小說中，作者試圖融入現代生活的風貌，如單親家庭，因忙碌而疏於溝通的親子關係，新型態的學習模式以及不容忽視的環保議題。此外，書中更觸及「孤獨」的感受，這也是當代迅速蔓延的困局，正延伸出諸多社會問題。

透過女孩在這座熊島展開的冒險，帶領青少年讀者經歷發掘問題與解決問題的歷程。而最重要的是，故事中點醒了如今便捷社會中我們最缺乏的「耐心」與「親身經歷」。唯有耐心，才能夠讓傷痕癒合，讓破裂的關係修復，讓死寂的生命重新恢復生機；唯有親身經歷，才能喚起珍貴的共感經驗。我們都需要懷抱著無比的信心，相信這一天會到來，我想這也是當前的孩子們所需學習的最重要的一課。