白鷺鷥飛翔在雲的床上，你仰看

鋼絲燙了金的琴弦抖動

風，一會兒黑鍵一會兒白鍵





白鍵的風追逐著黑鍵

一圈圈的風像水浪像一重重圍牆

牆中有你，你張望不見人





虛空滾動無聲的雷擊

你獨自吹奏單簧管拍打玻璃

晚霞，散布破殼的蛋黃的腥氣





青葡萄覆蓋住砂糖封進甕缸裡

有人如蛇竄入甘蔗園

有人解開衣兜偷摘蓮霧吃





鳴蟲熱烈鼓譟在野地

你傾聽秒針追逐，有光影如鷹鷲

渴望與另一星球對話





想起日光的胸脯因觸碰而難眠

月光的身體因翻滾而換位

火山告急之際，蜻蜓于飛之時



