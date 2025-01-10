陳義芝／情詩

聯合報／ 陳義芝

白鷺鷥飛翔在雲的床上，你仰看

鋼絲燙了金的琴弦抖動

風，一會兒黑鍵一會兒白鍵


白鍵的風追逐著黑鍵

一圈圈的風像水浪像一重重圍牆

牆中有你，你張望不見人


虛空滾動無聲的雷擊

你獨自吹奏單簧管拍打玻璃

晚霞，散布破殼的蛋黃的腥氣


青葡萄覆蓋住砂糖封進甕缸裡

有人如蛇竄入甘蔗園

有人解開衣兜偷摘蓮霧吃


鳴蟲熱烈鼓譟在野地

你傾聽秒針追逐，有光影如鷹鷲

渴望與另一星球對話


想起日光的胸脯因觸碰而難眠

月光的身體因翻滾而換位

火山告急之際，蜻蜓于飛之時


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