陳義芝／情詩
白鷺鷥飛翔在雲的床上，你仰看
鋼絲燙了金的琴弦抖動
風，一會兒黑鍵一會兒白鍵
白鍵的風追逐著黑鍵
一圈圈的風像水浪像一重重圍牆
牆中有你，你張望不見人
虛空滾動無聲的雷擊
你獨自吹奏單簧管拍打玻璃
晚霞，散布破殼的蛋黃的腥氣
青葡萄覆蓋住砂糖封進甕缸裡
有人如蛇竄入甘蔗園
有人解開衣兜偷摘蓮霧吃
鳴蟲熱烈鼓譟在野地
你傾聽秒針追逐，有光影如鷹鷲
渴望與另一星球對話
想起日光的胸脯因觸碰而難眠
月光的身體因翻滾而換位
火山告急之際，蜻蜓于飛之時
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