賴鈺婷／寫給山林、海洋與守望的戀歌

推薦書：桂春・米雅《邊界那麼寬》（聯經出版）

《邊界那麼寬》是一本寫給台灣部落，山林、海洋與守望的戀歌。作者桂春・米雅以詩意的文筆，寫下關於原住民部落的文化信仰、泛靈傳說。藉由長篇小說的故事推展，把部落在現代化衝擊下，面臨的各式問題，寫得淋漓盡致。

人口老化困境、隔代教養、青壯年離鄉謀生、少女被拐騙至異鄉陪侍，淪為雛妓……桂春・米雅以悲憫抒情的敘事，透過各種人物的串連，帶出身世和命運。《邊界那麼寬》說的不僅是原住民出走或返鄉的故事，還有跨越族群、城鄉、國族的情感，個人在時代洪流與命運機遇中的思索辨證。

小說的起筆相當細膩，寫一名日本青年松本到台灣東海岸部落進行「長濱水圳研究」，進而邂逅部落少女哈露寇。兩人在國族、地域、語言、文化的隔閡下，不顧一切相愛。最終，哈露寇產下女兒凌子、兒子古拉斯，與松本移居日本，也獲得日籍公婆的接納。

哈露寇是這本小說中，渴望掙脫傳統束縛，離開部落，也如願獲得幸福的女性代表。在松本結束研究，返回日本後，她獨自在部落產下孩子，被動等待伊人實踐「我會為妳回來」的諾言。所幸松本有道義有真情，才能成就宛如神話的跨國婚姻。現實的真相，更為可能的是情境中的露水姻緣，情人一去不返，部落多了一名未婚生子的無知少女、一名沒有父親的無辜嬰兒。

哈露寇與松本，台籍原住民少女和日籍研究員的愛情，浪漫而不食人間煙火。兩人聘工開採部落玉石，經營原礦出口事業，他們是從部落獲利，在原鄉和異鄉都如意的人生勝利組。

相對於移居日本的哈露寇，女兒凌子不習慣當日本人，選擇回到台灣。台日混血，在部落度過童年的少女凌子，在日本和台灣之間，選擇台灣；在城市台中和部落原鄉之間，選擇部落。她代表的是在異鄉外地長成的原住民後代，回溯探索文化與身世。她重返母族原鄉，回到父母的相戀之地，用自身的感情看待部落的過去與未來。

對她而言，那是一趟心靈的尋根之旅。她尋的不只是時代變遷下，日漸消失的部落傳統，還有部落發展該何去何從的公共議題。

凌子在部落青年布達爾、台中李醫師和日人幸田之間，思考個人的主體性。不同於她母親哈露寇第一代的原住民女孩，凌子跨文化的成長背景，讓她成為有選擇權的女性。在一次次身分認同的矛盾和迷茫中，成為足以不依附男性經濟條件與誓言的女子，深入思考個人和土地的情感連結。

書中以凌子為首的第二代年輕人，來去部落各有滄桑故事。他們組成守護土地的青年組織，抗爭海灣度假村興建。無畏強權，對抗黑道、財團、民意代表集結的勢力。《邊界那麼寬》不僅寫下東海岸部落開發的不公不義，也連帶指出台灣各地如貓囒山茶園、檳榔產業的土地開墾議題。山林中無人繼承的荒廢染房，如何獲得新的面貌？當財團建商在海岸線與山稜線圈地開發，迎來的是帶動地方經濟發展的榮景，或是天然景觀永不可逆的傷害？

《邊界那麼寬》以部落中最後一位巫師蘇麥依娜的葬禮作結，象徵部落信仰萬物皆有靈的神祕力量，終歸隨著文明進步與耆老凋零，成為消失的文化與傳說。海灘上有鯨魚擱淺死亡，古老的守護諾言，終究是大夢一場。

桂春・米雅寫下了小我之於時代的惆悵：當人們忘了天空的顏色，失去了廣闊大海湛藍的自由，又該落腳在哪裡？如何找回心靈的歸屬？當主角凌子搭乘飛機，離開心繫的台灣東岸，畢竟她是個有選擇權的人。對於在地的原住民而言，什麼是當代部落的安身立命之道呢？

書頁之外的土地議題，抗爭仍未歇止。《邊界那麼寬》是桂春・米雅寫給山林、海洋與守望的戀歌。