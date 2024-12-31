清晨，北越河內，薄霧隱隱。

在交通要道交織的路口，我的眸光與對街的花牆撞個正著。

尤其，牆面的花朵，如欲展翅翱翔，向上傾斜了四十五度角，蓄勢待發。

驚喜如我，不禁在路旁綠圃的角落坐了下來，靜靜欣賞那美景。

北越人是愛花的。

市裡處處可見一身樸素的婦女，頭戴斗笠，腳踩滿載花卉的自行車，穿梭在巷弄間，兜售著美麗的季節。

或許，恰是這花般的燦亮心情，才讓他們得以安度歷來的戰爭與苦難……

就在此時，有兩位年輕女孩騎著自行車，欣快地，正準備行經那裡。

車流短暫的間隙中，我迅速按下快門，將那頃刻的飛揚定格──

定格裡，她們像極了正載著那牆面的眾多花朵，躍躍欲飛。

而自己，彷彿也在花與風的流動中，隨著整個城市，蝴蝶了起來。