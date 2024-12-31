梁正宏／隨花飛舞
清晨，北越河內，薄霧隱隱。
在交通要道交織的路口，我的眸光與對街的花牆撞個正著。
尤其，牆面的花朵，如欲展翅翱翔，向上傾斜了四十五度角，蓄勢待發。
驚喜如我，不禁在路旁綠圃的角落坐了下來，靜靜欣賞那美景。
北越人是愛花的。
市裡處處可見一身樸素的婦女，頭戴斗笠，腳踩滿載花卉的自行車，穿梭在巷弄間，兜售著美麗的季節。
或許，恰是這花般的燦亮心情，才讓他們得以安度歷來的戰爭與苦難……
就在此時，有兩位年輕女孩騎著自行車，欣快地，正準備行經那裡。
車流短暫的間隙中，我迅速按下快門，將那頃刻的飛揚定格──
定格裡，她們像極了正載著那牆面的眾多花朵，躍躍欲飛。
而自己，彷彿也在花與風的流動中，隨著整個城市，蝴蝶了起來。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言