彭紹宇／《響亮心重奏》：奏鳴入心的法式治癒喜劇

家庭背景的差異，究竟能對命運造成多大影響？儘管重要性顯而易見，我們往往難以察覺沒有走上的那條路，以及那個原本可能成為的自己。

除非，對照組走入我們的生命中。

法國電影《響亮心重奏》（En fanfare）描繪一對兄弟提波與吉米，他們就是彼此的對照組。兩兄弟自小被拆散，從不知道對方存在，直到成年後才因一場意外而相認。不過，遲了太久的認親非但不溫馨，反而如強震，震出難解的情感糾葛，更掀起驚濤駭浪，吞沒人們早已接受、習慣的宿命。

平時以學校餐廳打工維生的吉米，興趣是在業餘樂隊裡吹奏長號，生活不怎麼順遂卻也還過得去。不料某天，患病的提波找上門來，讓吉米困惑不已，正因眼前這位自稱是哥哥的男子，如今是享譽樂壇的知名指揮家。

命運轉捩發生於童年，提波被富有人家收養，從此兩兄弟分離，也各自走向截然不同的人生際遇。除了血緣之外，兩人共同點寥寥無幾，卻也因為血緣，給予他們拉近距離的契機。

上一代留下的課題，無論是錯誤抑或身不由己，成為下一代待解的心魔。今年東西方分別出現觸碰類似議題的電影，處理方式卻大相逕庭。來自台灣的《女兒的女兒》從母親視角出發，聚焦世代之間在生命誕生與逝去面前的矛盾。來自法國的本片，觸及社會決定論（social determinism）的討論，雖將畫框縮小至有緣無分的手足，卻引入階級差異，又不淪於刻板的貧富呈現，觀照這對被迫拆散的兄弟，如何再次走入彼此生命裡。

哥哥提波實現傲人事業，看似擁有一切，卻因一場疾病而被迫停下腳步；弟弟吉米來自溫暖家庭，但受限於拮据環境，他從未獲得機會成就一番志業。導演有意放入種種對比與差異，宛如橫亙於兄弟間的高牆。血緣雖如先天紐帶，但單憑此勢必難以克服，此時便仰賴本片的另一主角──音樂。音樂化身兄弟之間的連結，樂器牽起兩人，旋律構築橋梁，他們暫時忘掉現實中重重阻礙，在音樂中交流，不知不覺，交流跨越音符，成了交心。

儘管劇情中規中矩，容易走上俗套路數，《響亮心重奏》始終沒有遠離真摯，令觀眾感受具備血肉的溫暖，並非樣板式的溫情。法國名導艾曼紐．寇克（Emmanuel Courcol）捕捉法國北部的質樸氣味，拍出兩位角色性格中的稜角與缺陷，無關乎孰優孰劣，亦非販賣翻轉階級的幻想童話，而是記錄當人們遭遇黑暗時刻，人性可能迸發的光芒。

樂團表演串起本片始末，然而起初隻身站上指揮台的主角，到了結尾已不再孤獨。這部電影也許沒那麼搶眼，少了點新意，但在這歲末冬日，一點溫暖與治癒，是作品給予觀眾的飽滿心意。