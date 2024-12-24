陳其豐／在「現在」的瞳裡看見──

2024年11月29日「星期五的月光曲」文學沙龍，邀請詩人吳懷晨與吳緯婷對談，兩人輪流朗誦自己的作品，分享創作背景。主持人Sayun Nomin（游以德）是作家、演員，她回顧三人在台北藝術大學的共處時光，呈現詩人創作與生活的面貌。

吳懷晨是喜愛衝浪、登山的哲學博士，作品兼具理性與感性，折射對生命、歷史與環境的深刻思考。他的課堂帶領學生走入山林部落，講解「現場發生」的知識。吳緯婷善於以詩串連時空，具象化抽象情感，傳遞細膩的生活感思。與同儕交流作品時，她總是誠懇而精準地建議，也照顧到了對方感受。

吳緯婷首先朗誦〈雪山隧道──致5月11日清晨〉，當時發生「抽坍」，土石泥水湧出，工地主任林子益先生盡力疏散現場工人，不幸殉職。詩中「我」與「你」的對照引發反思，今人享受隧道的便利，卻未必了解前行者的付出。〈溪畔浣衣〉致敬藍蔭鼎同名畫作，宜蘭田間溪水流經村莊，串連故事，生活節奏緩慢而溫暖。

這些詩作源於吳緯婷的宜蘭生活。她回想從師大、倫敦到北藝大的求學生涯，每當回到家鄉，總能自然放鬆，心生新穎感觸──那是因為與人、與土地緊密相連的血脈。她點滴記錄，逐漸勾勒出每本書中的宜蘭脈絡。

近年定居宜蘭鄉間，吳懷晨自陳無法離開海洋生活，平時開貨車追逐東海岸浪點，晚上隨意露宿。散文〈前往浪點的途中〉定位於阿塱壹古道附近，詩作〈子衿〉是夏日陽光下衝浪的少年，隱含青春將逝的惆悵。感傷的情懷，往往消融於太平洋的夜色。

吳懷晨曾率學生前往陽明山夢幻湖步道，當日風強雨驟，停車場僅有他們幾人，糾結許久才決心下車。吳緯婷回憶，一位同行的老師突然脫掉鞋襪衝進草叢大叫，令她感到呼吸頓時變得新鮮，這便是〈寂靜山徑〉的來由。〈入山〉走進宜蘭山區加羅神社，三天兩夜雨水不曾間斷，登山過程艱辛，夥伴互動更令人難忘。

Sayun以學生、登山夥伴的角度，詢問吳懷晨帶學生探索山林的體會。吳懷晨回應，當學生寫出詩，便是對老師最大的回饋。作為詩人，他懷有不安於世的精神，爬了五六十座百岳。最新長詩集《神熵之島》轉化台灣高山為山神，結合原住民與南島神話，例如第十一首中，虛構的水神「樂樂」實際形象為百步蛇：「秋天，祂們將群星佈置成飛馬座，春天白羊座。夏天則一逕將樂樂懸掛夜空，尊貴的蛇夫座昂起。星夜裡，樂樂的唾液垂涎而下，收納小米甕中發酵成酒。」《神熵之島》第三部分轉化山神後代為台灣原住民，遭遇開港通商而來的西方傳教士。〈馬偕，1872〉是吳懷晨閱讀馬偕日記後的作品，詩行延續了1872年馬偕抵達埔里──作者母親的家鄉──時的情景，他看見了什麼，又如何與當地互動。在詩中，歷史交織想像，東方神話意識直面西方知識思想。

《渴飲光流》第二十八首靈感源於綠島人權藝術季策展，團隊拜訪白色恐怖時期的政治犯前輩。吳懷晨筆下，受難者化身東西方神話人物，特務喻為苦天使，貓頭鷹則象徵智慧與正義。「薛西弗斯：『過去從未過去』∕夏娃：『未來從未到來』∕盤古：『嘴永恆遺棄了話語』∕苦天使：『瞧你曾經那哭著∕求饒的模樣，可愛的淚珠……』」場景切換，不曾消失的創傷解離前輩們的時間感，「我在『現在』的瞳裡∕見到無限引力的憂傷……」，能見證一切的，就只有詩了。

山與海，過去與現在。講座以吳緯婷的〈婚紗30〉作結，此詩圍繞她試穿婚紗的經驗展開。隨著生命進程，有些東西現在不寫，之後可能也不會寫了。吳緯婷分享目前的寫作計畫，下一本詩集，要來認認真真寫情詩。