陳柏煜／ANTIFRAGILE
거짓으로 가득 찬 party
充滿謊言的派對
가렵지도 않아
一點也不覺得癢
──LE SSERAFIM
街景無法凝固
凱開與安迪與某個
常和他們上酒吧廝混的老屁股
沉默地抽菸。深夜溶化為
又黑又黏的雨滴
他們像三座死火山
意志消沉，卻依然香氣襲人
室內傳來電音。彩色的光束
從門後竄出、消失
比賣場的試吃品還小氣
先是安迪或凱開睏了
或凱開或誰在廁所鏡中
猝然看見一個陌生的自己
（半舊，微鬆
像腳底卡死灰塵的襪子）
三人說好離席，鮮肉
紛紛挽留、拿捏。他們可是
寫真男神、派對國王與
當紅直播主呢
但他們推開舉起的手與臉走出去
然後就來到開頭我們說的
門外。路樹安全島共享機車無法
凝固。離打烊時間還長
他們像三座老雕像
動也不動，期待
一點獎賞。計程車來來去去
打亮他們又陷入黑暗。
顧忌。代價。克服。請。
對不起。（本場演出
婉謝獻花）凱開的菸先熄了
安迪心想，再等
最後一輛計程車吧
逛書店
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