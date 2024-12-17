從新聞媒體上，看到馬頭山居民抗議五十五公頃光電場設置的消息，腦海一陣浪潮澎湃！這是當地居民第幾次為守護鄉土而抗爭呢？從事業廢棄物掩埋場到養豬場，再到光電場，連續三波的開發對抗！這是怎樣的一片土地？激盪如此一道道多事波瀾？

二年前的四月，我走在馬頭山竹戈寮的135號鄉道上，那是我第一次拜訪馬頭山。日正當中，起步不久便看見兩道豔紅的鳥影橫越道路停棲在雜木林間，竟是遇見必教人驚呼的稀有鳥類朱鸝，這次相遇一對！

怦然的心跳還雀躍未息，在竹雞進行曲般的響亮鳴聲中，又見一隻鳳頭蒼鷹被烏秋自樹林追趕上藍天，且在空中不斷糾纏。這是一個繁殖的季節，顯然林間獵鳥高手鳳頭蒼鷹入侵了以兇悍聞名的烏秋領域。一隻中型的猛禽被身型小許多的鳥追趕著，畫面頗逗趣。

約莫十分鐘之後，來到幾棵落葉的大樹前，一眼便看見秃枝上一個鳥巢，烏秋蹲坐在巢中。以往的鳥類觀察經驗中，烏秋喜於追隨保育類的黃鸝鳥築巢，目光試著搜尋無葉的樹枝，果真尋見了孵巢的黃鸝雌鳥！不久之後，一道鮮黃彩光停落巢側，是雄鳥歸巢。這是怎樣的一個地域？可以在如此平凡的鄉道、如此短暫的時間裡，體驗如此精采的自然景象！

很難相信在西部淺山鄉間可以相遇這樣的驚喜。短短三十分鐘的餐後散步時光，馬頭山便在我的記憶裡留下動人的光亮。

後來常在通訊群組中，看到馬頭山夥伴傳送精采的自然畫面，動物植物都有，其中印象最深刻，是穿山甲媽媽以臀尾背負幼子行走的影像。穿山甲全球瀕危，即便我長年在國家公園工作，這樣的畫面也不曾遇見。這不適宜人類種作糧食的「泥岩惡地」淺山，無疑是自然生靈難得保有的生存樂園。

馬頭山所在的廣大區域，為冬季乾燥氣候，依過往紀錄，全年降雨量約百分之九十集中於五至九月。區域地質以透水性較差的厚泥岩層為主，降水不易滲透至土壤中，多半土地冬、春季節相當乾燥，且地表因雨季降水沖刷形成脊峰、泥裂、土指等惡地地形，植群難以豐茂。然而馬頭山本體，卻是可以慢速透水的砂岩，悠悠歲月所留存的水持續下滲，使該地出現岩壁及地下流泉，維持了乾季的生態系統運作，也因此孕育出獨特的厚圓澤蟹族群（此區食蟹獴的主要食源），以及特殊的植物相。這裡記錄有台灣特有卻稀少的岩生秋海棠、野地瀕危的泥岩惡地指標植物大葉捕魚木、枝葉遇外力葉片立即閉合的羞禮花，以及外型討喜的澤瀉蕨等珍貴花木，宛如泥岩惡地中閃亮的生態綠洲。曾有植物學者形容：「小小馬頭山存在石破天驚的國寶級珍貴自然演化奇蹟。」然而台灣西南境的泥岩惡地生態系統，學界尚未有全面的深入研究，顯然這特殊的生境，急需更多的專業探索。

馬頭山地區現住人口不過百多人，卻有著一群奮力守護鄉土的居民，2015年起便為拒絕事業廢棄物掩埋場的開發而投入環境運動。這個夏天，我在公共電視看到「馬頭山自然人文協會」黃惠敏理事長接受訪談，她頭戴穿山甲鱗片式樣的大頭飾，如數家珍地細數家鄉各種獨特與珍貴的動植物，並高喊我們希望能成為國家自然公園……我心中不禁升起濃烈的不捨與疑惑！

生物多樣性保育是我工作單位的核心目標，這二十年來，為保育淺山地區的生態環境，我在國家公園內多個社區推展環境資源管理夥伴關係計畫，力求落實社區保育；近年又在半島農地發展友善農業計畫，企求人與自然和諧共生。經驗中，社區營造與友善農地推動工作最難都在「人」。而在馬頭山，這座島嶼幸運地留存了精采華美的淺山自然生態，且社區居民多年來主動投入環境守護運動，奮力想保留居住地的自然資源，這般可貴的動植物生態，這般難得的人資，怎會被漠視呢？

我第一次拜訪馬頭山的那個春天，是應邀前去與居民分享我的社區經驗，當時國家公園系統正在當地進行「淺山地區環境保育夥伴關係與社區培力計畫」。那年秋天，馬頭山居民也來到墾丁港口社區參訪取經，我再度與這些夥伴歡喜相見。一切看似順利，自然資源與人心都齊備，只不知為何東風遲遲不至？二年後卻見馬頭山居民抗議光電場設置的報導！

馬頭山人口不多，但如若自然生靈能通人語，為保有生存棲地而抗爭的聲量該有多大？一方水土的自然體系，是當地物種歷經百年千年的適應演化而成就，這樣的天演棲地一經破壞，其中生物失去長時間適應而來的棲所，人們即便想以他地作為「補償」，也難竟全功。由於自然體系中各項環境因子點線相連、關係複雜，在整體研究調查尚未完備之前貿然開發，極易造成無可挽回的遺憾。台灣島嶼地狹人稠，泰半淺山地區皆已開發，如朱鸝、黃鸝及穿山甲這些淺山物種皆因棲地消失而陷入稀少或瀕危境界，現今能供這些物種生存的土地鮮少，我們在國土規畫使用上已無揮霍的餘地。

2024年的夏天，馬頭山的綠地、流泉與自然生靈還安在。祈願可貴的自然資源與斯土斯民的愛鄉之力，能得天之助長存；但願下次再訪馬頭山，保育類的朱鸝、黃鸝及穿山甲仍然平安繁衍，也期待岩生秋海棠在潮濕峭壁上，成片綻放專屬這座島嶼的粉紅繁華。