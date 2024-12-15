牧羊女／砲聲，不是詩句
砲聲撕裂天空
染紅了江河
母親抱著弟弟疾行
防空洞裡霉味加孩童哭聲
細微煤油燈閃爍
辮子太長沒空清洗
砲聲下，剪短
淚眼汪汪握緊一束髮絲
撕裂聲忽近忽遠，煤油燈忽明忽滅
跣足踏階出洞口
單號很詭異，我是美少女
砲聲令我尖叫在放學的單車上
作業在昏黃雞心燈泡下完成
砲聲或許停了
隔壁伯母不見了，血染在防空洞口
日子過了很久，少女長大
記憶仍在……
砲聲不是詩
請留給我寫詩的空間
寫散文的桌椅可別散落
讓砲聲遠離，詩句留下
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言