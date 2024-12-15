牧羊女／砲聲，不是詩句

砲聲撕裂天空

染紅了江河

母親抱著弟弟疾行

防空洞裡霉味加孩童哭聲

細微煤油燈閃爍





辮子太長沒空清洗

砲聲下，剪短

淚眼汪汪握緊一束髮絲

撕裂聲忽近忽遠，煤油燈忽明忽滅

跣足踏階出洞口





單號很詭異，我是美少女

砲聲令我尖叫在放學的單車上

作業在昏黃雞心燈泡下完成

砲聲或許停了

隔壁伯母不見了，血染在防空洞口





日子過了很久，少女長大

記憶仍在……

砲聲不是詩

請留給我寫詩的空間

寫散文的桌椅可別散落





讓砲聲遠離，詩句留下



