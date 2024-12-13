王信益／鬆土時偶感
要分辨土塊與石頭並不容易
你得用與它們同等堅硬的物質使勁去敲
鋤頭的邊緣微微捲起
像是烤焦的薯片，像反芻過度的膠卷
看起來不像波浪但黑色的漆卻
層層剝落。內裡刮痕的銀色拳拳到肉
萬物都是碎的無限，這即是
土塊的最終命運，甚至是紅磚
石子裹著塵土，並非偽裝而是被
推土機壓入層層的冥暗
人們在上頭框出一處，栽種香郁的花
克制適宜的水分與養料，即使思慮頻仍
枯萎與腐爛，還是同時顯現在一片土壤
因這天光，無可握持，只得任其淋浴在身
不過花卉的色澤離我太遠，我還得
把土壤弄鬆，趕在天色全暗以前
還好此刻的晚霞，仍然映照著鐵物
鐵物依舊不討喜，像閃著電流的烏鴉
所以鐵鍬、鋤頭、鐵耙的握柄
都是可煦的木紋
但我們知道冷硬的鐵物
最易傳導體溫
像那些被丟棄的石頭一樣
靜待著陽光刷洗
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言