聯副／瘂弦追思紀念會暨文學展
由文訊雜誌社、洪範書店、創世紀詩社、《聯合報》副刊主辦，台北市政府文化局、目宿媒體、紀州庵文學森林、台灣詩學季刊協辦，文化部贊助的「溫柔之必要．肯定之必要──瘂弦追思會暨文學展」，將在12月12日（四）下午2:00-4:00於紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號）舉行。透過文學展暨追思紀念會，聚攏大家對瘂弦的思念，讓我們一起懷想這位文化巨人，景仰其點燃現代詩火炬，拓展報紙副刊之文藝影響力，推動文壇黃金年代。報名網址：https://www.surveycake.com/s/DY2G0。（桂樨）
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言