聯副／瘂弦追思紀念會暨文學展

由文訊雜誌社、洪範書店、創世紀詩社、《聯合報》副刊主辦，台北市政府文化局、目宿媒體、紀州庵文學森林、台灣詩學季刊協辦，文化部贊助的「溫柔之必要．肯定之必要──瘂弦追思會暨文學展」，將在12月12日（四）下午2:00-4:00於紀州庵文學森林（台北市中正區同安街107號）舉行。透過文學展暨追思紀念會，聚攏大家對瘂弦的思念，讓我們一起懷想這位文化巨人，景仰其點燃現代詩火炬，拓展報紙副刊之文藝影響力，推動文壇黃金年代。報名網址：https://www.surveycake.com/s/DY2G0。（桂樨）

琅琅悅讀 Google News