一靈／觀王攀元〈歸向何方〉續尉天驄老師通話

聯合報／ 一靈

彷彿昨日通電

贈我《棗與石榴》的尉老師

對隻身到蘭陽的我說：「你要去認識

王攀元。」他的畫

幅員曠闊似無邊

墨滴大江大海

我人身到他佇影的平原

此心距他畫境卻遠


風霜數年辨識出懸命的絲絲線索

人事變化旋扭

鬆緊將我調音

那些構成枯藤、老樹、昏鴉的

旋律小橋流水了

畫裡仍有孤帆有奔犬有瘦馬

更有妻女

迎風同看夕陽

彷彿聽懂老師那時平靜地說：

「他筆下的世界呀我的家鄉

就像那樣。」


註：王攀元，畫家，生於江蘇，國共內戰後遷台，定居宜蘭。尉天驄，原籍江蘇，定居台灣。課堂上，常為老師對眼下土地的愛感動。


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