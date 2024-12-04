一靈／觀王攀元〈歸向何方〉續尉天驄老師通話
彷彿昨日通電
贈我《棗與石榴》的尉老師
對隻身到蘭陽的我說：「你要去認識
王攀元。」他的畫
幅員曠闊似無邊
墨滴大江大海
我人身到他佇影的平原
此心距他畫境卻遠
風霜數年辨識出懸命的絲絲線索
人事變化旋扭
鬆緊將我調音
那些構成枯藤、老樹、昏鴉的
旋律小橋流水了
畫裡仍有孤帆有奔犬有瘦馬
更有妻女
迎風同看夕陽
彷彿聽懂老師那時平靜地說：
「他筆下的世界呀我的家鄉
就像那樣。」
註：王攀元，畫家，生於江蘇，國共內戰後遷台，定居宜蘭。尉天驄，原籍江蘇，定居台灣。課堂上，常為老師對眼下土地的愛感動。
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