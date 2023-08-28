梁正宏／窯．溫度．歲月

老家使用爐灶有年。

從小，母親教授洋裁十分辛勞，我常代為生火煮飯，缺炭時，亦樂於跑到對街添購。

喜歡炭火這麼神奇地轉化成一家溫飽。

尤其坐在爐前，面對熾紅炭火，總猜想著，這黝黑又毫不起眼的木炭，是如何將溫度飽滿填入？

日前，幸得機緣探訪炭窯，並透過鏡頭，一路細細察看：堆置木料、泥封炭窯、傾倒成品、窯旁備餐等各式木炭生成的場景。

午飯時，還意外發現移工因忙碌，不得不囫圇進食。

是啊，生活何嘗不是掙口飯！

更觸動我的，是他們時不時流露的凝望神情：是不是因暖暖炭火，勾起了思鄉之情？

不禁想起自家爐灶。

終於明白，在漫漫回憶裡持續閃耀的，不只窯燒的炭火，還有塵封歲月中的深情……

（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）