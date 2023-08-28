梁正宏／窯．溫度．歲月
老家使用爐灶有年。
從小，母親教授洋裁十分辛勞，我常代為生火煮飯，缺炭時，亦樂於跑到對街添購。
喜歡炭火這麼神奇地轉化成一家溫飽。
尤其坐在爐前，面對熾紅炭火，總猜想著，這黝黑又毫不起眼的木炭，是如何將溫度飽滿填入？
日前，幸得機緣探訪炭窯，並透過鏡頭，一路細細察看：堆置木料、泥封炭窯、傾倒成品、窯旁備餐等各式木炭生成的場景。
午飯時，還意外發現移工因忙碌，不得不囫圇進食。
是啊，生活何嘗不是掙口飯！
更觸動我的，是他們時不時流露的凝望神情：是不是因暖暖炭火，勾起了思鄉之情？
不禁想起自家爐灶。
終於明白，在漫漫回憶裡持續閃耀的，不只窯燒的炭火，還有塵封歲月中的深情……
（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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