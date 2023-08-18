王岫／山中小亭──張夢機題字

安坑輕軌通車，於是搭這種能靠近鄉土鄰里的慢速捷運，在台北小城站下車，轉搭小巴入山，行走二叭子植物園一番。

二叭子可說是保持自然生態的植物園，又可兼當健行登山路線，全程走起來也要兩個半小時左右。

山丘小徑，自有許多涼亭，其中行至快到玫瑰中國城站的園區出口時，有一「行健亭」。因著旁邊有溪水潺潺，特別在此留駐休息一下。

這才注意到亭中前面兩柱左右有對聯，寫著：「行人詩奪青山色 健士胸蟠碧竹春」。左邊注明張夢機題字。

張夢機先生是早我幾屆的學長，我雖是社教系，但輔系是國文，也必須到國文系修二十幾個學分。在國文系，聽過國文研究所有位古典詩人叫張夢機；令我大為驚訝的他竟是體育系畢業的。

我在校住的宿舍與體育系同棟大樓，位於操場旁。體育系同學當時在保守的師大校園，算是陽光又較豪放不拘的系，有時也很霸氣，管操場管得很嚴，不准任何同學在跑道上騎單車。有次華僑大學先修班幾位同學，犯了這規矩，體育系大概有同學喝阻不聽，起了衝突，住在四樓的體育系其他同學，標槍、鐵餅、球棒……一直丟下樓，人也往下衝，一場群架似要展開……。僑大同學因人少，只好落荒逃出校園。

體育系學生如此雄壯威武，任我也想不到會有人去考國文研究所，而且擅長的又是古典詩和駢體文。因此也就像現在的臉書追縱者一樣，我會注意他的動態消息。他和同為國文研究所畢業，任教師大國文系的田素蘭老師的一段浪漫良緣，也是當時師大學生所熟知的。

夢機先生以後任教中央大學，在古典詩的學術成究和創作也很燦然。不過在民國八十年，突聞他中風了，因養病而遷居安坑玫瑰中國城，居所取名藥樓。

他中風後仍然創作不懈，直到民國九十九年病逝為止。然而人一老病，出席外界活動日少，人們還是逐漸會忘記他。現在年輕的文學或中文學界人士，大概少人知道他了。

倒是這行健亭，當初可能是以玫瑰中國城居民的緣故，請他寫聯，留下他的創作給一般登山民眾欣賞的機會。想來，這似乎有微縮型地方作家文學館的涵義在內吧！登山的民眾，不知會否看到此山中小亭之對聯，去查一下張夢機是什麼人呢？