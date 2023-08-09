金花，箔火，夜裡的照明燈

鏡頭下的微曝光

一襲深藍的長袈裟她披上

只待嵐氣來，山形漸飛遠

幸福的扇翼鳥

成群，銜去初熟的稻穗

就這樣停棲在那裡了

夢中的海岸，陰影在船沿

竟夜垂首，整羽，鏡中作夢

如禪寺飛簷扛著厝角的力士

卑怯眼眶，難以稱揚的念

海上波動的痕若白鷺般眷戀

引我走在僕僕的峽谷

號誌的局限，出口，遞減的語言

俱在短隧道裡睜眼

彼時，彼時，恐懼的月光

顫巍巍地為我

接住了滿天的蚰蜒