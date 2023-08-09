崎雲／憂慮
金花，箔火，夜裡的照明燈
鏡頭下的微曝光
一襲深藍的長袈裟她披上
只待嵐氣來，山形漸飛遠
幸福的扇翼鳥
成群，銜去初熟的稻穗
就這樣停棲在那裡了
夢中的海岸，陰影在船沿
竟夜垂首，整羽，鏡中作夢
如禪寺飛簷扛著厝角的力士
卑怯眼眶，難以稱揚的念
海上波動的痕若白鷺般眷戀
引我走在僕僕的峽谷
號誌的局限，出口，遞減的語言
俱在短隧道裡睜眼
彼時，彼時，恐懼的月光
顫巍巍地為我
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