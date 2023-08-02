吳佳駿／辭職隔天她星宇轉北陸新幹線去找系魚川的海

火車出了山洞，她突然感覺天色無知緊地暗了下來。雨滴煞過車窗，明明只是差了一座山，此處聚落便不被陽光眷顧。烏雲的巨大發生的濃烈，一瞧地面並不甚潮濕，但僅光的無明便讓整個世界圍住了身體顫動的寒冷。

天上幾層好大好大片的雲，高度不一，像是被撕開沾暈了不同濃淡墨水的宣紙，在氣溫的低窪和半淼的屾菸一同飄拂著。前方是日本海的濃重，她再也無想於身後霓虹的乍閃。

又是一個山洞，裡頭漩渦般的壓縮，濃稠且壓迫。她去上了個廁所，裡頭有人。她等了許久，十分無聊，便去洗手。洗了一次，兩次。第三次時她才發現，洗手台太過靠近下個車廂門，她每次洗手，對方的門便無聲的開啟。她在一個車廂的觀眾前表演了三次洗手。

自廁所回到位子，沒隔幾秒，車子衝出了山洞。

雨停了。

烏雲的末尾滯留在山間的城鎮，但遠遠看向視野的遼闊，巨大的雲層被陽光刺穿而散裂，幾個甚至搖搖欲墜。它們彼此遠離，為一天最後的陽光讓道，金黃的粉墨灑到平原上的樹梢、工作小屋的屋頂和加油站的旗幟上。收割完的田地澄清地叢蹤，路上沒有太多車輛駛過，遠遠地，更遠地，海已然看到她了。