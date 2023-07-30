李進文／飛逝
會議中，我與風討論，風一說就十萬八千里。我分心，望向窗外，韻腳輕盈的鳥類一步一啄，熱浪在蟬嘶中演化精進，使人近乎無情。我與風一個八兩、一個半斤，以玉荷冰綠的冷飲互敬。風聲提醒，別再討論各自的憂鬱了。
額外被討論的多巴胺女孩，開心穿搭，衣衫是現打的果汁色，踩著厚底涼鞋，一腳跨過二十四番花信，入夏了。她是快綠的語言，飛起來閃電。
我呆呆地凝視窗外，瑪瑙綠和海軍藍附議的、大紅大紫的夏日時光──哎時光依舊，飛逝的是我們。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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