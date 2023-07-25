一個人在家

只有自己

為什麼不能裸體？

因為有方正的衣櫃：

你的舊愛

你的初衷

你一樣不要？

說丟就丟？說忘就忘？

因為有亮亮的貓眼：

你的肥肉

你的鬆弛

你的吱吱吱嘻嘻嘻

你的夸夸其談和謊言

你敢一絲不掛？

因為有空氣：

自以為是的人呵

你以為虛空是一無所有？

宇宙尚且有星塵

地球也有PM2.5

呼吸之間

有氧

有碳

有二氧化碳

有時也有硫

還有更多

凡呼過吸過必留痕跡

還有天地：

不愧屋漏，你忘了嗎？

（但是，蒼天呵，屋漏在哪裡？）

內疚神明，你真敢赤裸裸的頂天立地？（但是，我沒抄襲人家論文，也沒指導人家抄襲，人家教壞孩子尚且敢，我為什麼不敢？）

一個人在家

能不能裸體？

他敢！

他膽敢！

我不敢

句點