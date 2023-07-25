沈珮君／好好問問
一個人在家
只有自己
為什麼不能裸體？
因為有方正的衣櫃：
你的舊愛
你的初衷
你一樣不要？
說丟就丟？說忘就忘？
因為有亮亮的貓眼：
你的肥肉
你的鬆弛
你的吱吱吱嘻嘻嘻
你的夸夸其談和謊言
你敢一絲不掛？
因為有空氣：
自以為是的人呵
你以為虛空是一無所有？
宇宙尚且有星塵
地球也有PM2.5
呼吸之間
有氧
有碳
有二氧化碳
有時也有硫
還有更多
凡呼過吸過必留痕跡
還有天地：
不愧屋漏，你忘了嗎？
（但是，蒼天呵，屋漏在哪裡？）
內疚神明，你真敢赤裸裸的頂天立地？（但是，我沒抄襲人家論文，也沒指導人家抄襲，人家教壞孩子尚且敢，我為什麼不敢？）
一個人在家
能不能裸體？
他敢！
他膽敢！
我不敢
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