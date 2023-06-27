宋明煒／夢獸
天欲雪，灰雲急走天際
門口的路上許久無人
是否要留在這室內
安全溫暖的溫柔鄉
雖然明知黑影已包裹整個房子
什麼都暗下來了
遠山淡影，禿樹枝杈間流動尖銳的空氣
寒意乍起，像刀鋒
切入時間的形狀
從不知有多淵黑的遺忘裡
落下來一片片削落稀薄的記憶
到眼前碎裂成冰齏
雪還未來
寒已裹身
眼見著永夜將至，從窗口看去
年輕的妳如同電光石火
比黑夜快走一步，無論山鬼還是樹妖，所有陰影下的靈魂
年輕的妳比他們快走一步
凜冬將至——其實早就長驅直入，所向披靡，勢如破竹，戰無不勝
但年輕的妳，一道輕盈的光，比所有陳詞濫調快走一步
在冬天最冷酷的心裡
妳孑然前行，一面從赤誠的心口打開了一片白雪
我們這些室內困獸早已抉心自食、失智喪神
妳一面走，一面打開心中的白雪，鮮血梅花
那些點點紅色變成夢的種子
穿透冬天的迷霧，它們撒向大地，在哪裡落地
就在哪裡養育夢的幼崽
心懷愛戀，終將養成頂天立地的慈悲夢獸加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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