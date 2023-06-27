天欲雪，灰雲急走天際

門口的路上許久無人

是否要留在這室內

安全溫暖的溫柔鄉

雖然明知黑影已包裹整個房子

什麼都暗下來了

遠山淡影，禿樹枝杈間流動尖銳的空氣

寒意乍起，像刀鋒

切入時間的形狀

從不知有多淵黑的遺忘裡

落下來一片片削落稀薄的記憶

到眼前碎裂成冰齏

雪還未來

寒已裹身

眼見著永夜將至，從窗口看去

年輕的妳如同電光石火

比黑夜快走一步，無論山鬼還是樹妖，所有陰影下的靈魂

年輕的妳比他們快走一步

凜冬將至——其實早就長驅直入，所向披靡，勢如破竹，戰無不勝

但年輕的妳，一道輕盈的光，比所有陳詞濫調快走一步

在冬天最冷酷的心裡

妳孑然前行，一面從赤誠的心口打開了一片白雪

我們這些室內困獸早已抉心自食、失智喪神

妳一面走，一面打開心中的白雪，鮮血梅花

那些點點紅色變成夢的種子

穿透冬天的迷霧，它們撒向大地，在哪裡落地

就在哪裡養育夢的幼崽

心懷愛戀，終將養成頂天立地的慈悲夢獸