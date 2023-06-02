許悔之／原來如此——為王浩一新書《原來如此》而寫

蚯蚓繼續翻身於土壤

豆花開了

絲瓜累累於棚架

以鋤翻土

四周是早晨的清風與陽光

蟲鳴彷彿從昨夜傳來

疊沓此時之鳥叫

鋤地，剪枝，拔草

耕讀並且思想

打開電腦寫作

字裡行間

乃呼吸和汗

陪伴所愛之人

身旁還有犬貓

傍晚時分

摘了一些九層塔

來炒蛋

時間越到傍晚

一壺茶

如此清閒自適

時光啊越到秋天

一棵楓樹

越是黃金燦爛

你的胸中

任朝陽與霞光

依序放散

所以你慢慢寫了一本書

隱逸之思

無非耕作時

好好鋤地

僅此一念而已

天地大美

乃因造化棄聖絕智

自然，而然

你想說者莫非我之所想

啊心是一方田地

可以種作

時光四季之收成

生生不息的願想

幸福是樂齡者唯一的任務

啊原來

原來如此