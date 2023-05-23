我開始相信

你沒有聽過真正的雨

粗糙而且鋒利

割開時

見證散落在絕壁之上的

閃神、誤讀與錯認

傳言必須若無其事地

遠行，訕笑掛在窗邊的傘

近乎擺設，卻並不多餘

你和大多數的人一樣

聽過幾種不甚完整的雨

比如隱約標記

季節結束那一天

模擬最小的貓

如何因為數錯瓦片而跌跤

比如前世因果

曾經那麼努力地拉著自己

卻在太陽轉過頭的時候

統統掉下來

我所繼承的自己

享受過失重

至今絕口不提