陳育律／翻雲手
我開始相信
你沒有聽過真正的雨
粗糙而且鋒利
割開時
見證散落在絕壁之上的
閃神、誤讀與錯認
傳言必須若無其事地
遠行，訕笑掛在窗邊的傘
近乎擺設，卻並不多餘
你和大多數的人一樣
聽過幾種不甚完整的雨
比如隱約標記
季節結束那一天
模擬最小的貓
如何因為數錯瓦片而跌跤
比如前世因果
曾經那麼努力地拉著自己
卻在太陽轉過頭的時候
統統掉下來
我所繼承的自己
享受過失重
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