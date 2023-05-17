一朵花裡

有整個宇宙的祕密

整個四月有一種美麗的殘酷。幾位朋友每天在網路上更新日本賞櫻行程，隨手傳來即時花況，時時引誘無法出國旅行的我。花開的時候不在現場，難免有些惆悵。幸好能夠駐站觀察一首又一首的短詩，詩裡有光影、有香氣、有花開的聲音，而且文字花況不會比那些高彩度的相片遜色。閱讀的時候，反覆播放郁可唯唱的〈路過人間〉，很喜歡「花花世界」這樣老套的比喻，也很喜歡台灣的風土條件使得四季都有花開，讓我信步遊走即可遇見一片花花世界。

在這個世界，繁華不過一瞬，一個人的生命再怎麼璀璨，終究也只是人間路過而已。我曾在心裡種下一株五色蓮，私自擬定的花語是：「此生已經足夠，不必再有來生。」這當然要感謝《華嚴經》的教示：「佛土生五色蓮，一花一世界，一葉一如來。」當下即一切，一朵花裡有整個宇宙的祕密。

詩當然也是，透過種種迂迴的暗示，心與物相映，一字一天堂。

需要找到一個

寫詩的理由

當世界凝縮變成兩行詩、三行詩，這幾乎可以說是詩的極簡主義了。極簡不是什麼都沒有，什麼都沒有叫作虛無。極簡是納須彌於芥子，極簡是以大量的留白為底色，把瞬間感動安置其間，然後不得不這麼說，像極了永恆。

兩三行的短詩，易寫而難工，湊字數、行數容易，於精微中見廣大卻是無比艱鉅。這個時代，我們甚至可以請Chat GPT代勞寫詩。這項發明令我感到驚詫，當人工智慧可以代替人類寫詩的時候，我為什麼還要寫詩呢？跟GPT對話時，我開自己一個小玩笑：「請運用凌性傑的寫作風格與技巧，書寫一首以花為主題的中文現代詩。」GPT五秒鐘之內如此回應：「花開之時∕如同一個人的一生∕有繁華和蕭瑟∕有喜悅和哀愁∕有盛放和凋謝∕有開始和結束」，句型無誤，沒有錯別字。我想，若是再多設定幾個提問條件，比如運用象徵、隱喻、映襯這些修辭技巧來幫我寫詩，GPT的創作成果會更嚇人。

Chat GPT提醒我，不管自己能不能寫得比機器人好，我需要找到一個寫詩的理由。或許有一天，機器人可以寫得比我更好了，或許寫出來卻再也沒人看了，但我仍然可以為了一個美好的理由繼續寫詩。寫得好或寫得壞無所謂，當興之所至，有話非說不可，如此時刻我希望表達的形式可以是詩。只要我不抄襲、不模仿，只要那是自己創造的，而我樂在其中，這大概就是寫詩的理由了。（一方面悲傷地設想，或許以後文學獎競賽規範應該要加上一條——禁止用人工智慧來進行創作。）

三行之內

必須見自己也見宇宙

即便個人智識有限，創造力有時而盡，享受寫一首壞詩的樂趣，享受胡思亂想語無倫次，那正是身而為人（而不是身為機器人）的特權。瀏覽一千多首（編者按：「花開了」徵文來稿共計1400首）以花開為主旨的短詩，彷彿欣賞了無盡的靈魂花火，一枚接著一枚綻放。那是此心與世界相遇的歷程，這樣的獨一無二，只有自己知道也很好。

不論以花為名或是未聞花名，三行之內必須見自己也見宇宙。除了直覺洞察，除了用眼耳鼻舌身意去迎接花花世界，看花似乎也常能看出一番道理。自開自落的花朵，究竟與此心有什麼關連呢？王陽明《傳習錄》說：「爾未看此花時，此花與爾心同歸於寂。爾來看此花時，則此花顏色一時明白起來。便知此花不在爾的心外。」我喜歡一時明白起來的時刻，心花朵朵盡是個人的覺知、瞬間的觸動。

諸多詩作裡的各式花開，可能是現象的顯露，可能是心事的倒影，也可能是想像的延伸。「我明明會開花∕為何非要把我切一切∕才叫蔥花」（惠民）這首詩寫得幽默詼諧，如果挪借這個思路來寫蛋花，應該也很清新可愛。「一場大火，吞噬了妳最後一個花季∕灰燼中∕我合十的手，開滿了百合」（謝祥昇）詩中用雙手合十連結百合意象，寄託告別的感思，言有盡而意無窮。「不想驚動太陽∕披一身月光∕將一生娓娓道完」（湛藍）則是將曇花擬人，進行換位思考，投射寫作者的心念。我喜歡心念與實相可以互即互入、彼此依存，詩句裡泯除此心和外物的隔閡，人不特別渺小也不特別偉大，人在世界中，世界也在自己心中。

鄭愁予〈寂寞的人坐著看花〉寫道：「擁懷天地的人∕有簡單的寂寞」憑藉著一份簡單的寂寞，我們或許還可以擁懷什麼、珍惜什麼。也或許，寂寞的生活需要一點點感動，那就一起讀讀詩，一起看花吧！