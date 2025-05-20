首屆「琅琅原創大賞」人氣票選盛大展開！50 部入圍小說免費讀、萬元好禮等你抽

由聯合新聞網人氣閱讀平台「琅琅悅讀」主辦的年度重磅活動「琅琅原創大賞——【網路人氣獎】票選活動」正式登場，即日起至 6 月 19 日止，登入投票不僅可以支持你心中的人氣小說，還有機會抽中價值破萬元的豪華好禮，包括精品登機箱、電子書閱讀器、全自動咖啡機，還有誠品與博客來禮券等豐富獎品，更能賺取 U 利點數回饋！（活動網址：https://lihi.cc/fO7AA）

打造華文創作 IP 的黃金舞台，跨國、跨域、跨類型全方位出擊

「琅琅原創大賞」是台灣首創的跨國、跨域、跨類型故事創作比賽，首屆吸引超過百位海內外創作者熱情參與。投稿題材涵蓋愛情、犯罪、異想、恐怖、武俠、寫實等六大類型，風格多元、創意爆棚。

主辦單位祭出總獎金 35 萬元，並邀集來自新加坡、韓國及中國等跨國創意夥伴，串連影視、漫畫、出版等重量級產業資源，打造出一個結合媒體力量與IP 孵化潛力的故事加速器。這不只是比賽，更是創作人圓夢的舞台！

50 部精彩作品脫穎而出，風格橫跨懸疑、冒險、喜劇與感人日常

首屆「琅琅原創大賞」從205篇有效投稿中進行初選，共選出 50 部精彩作品進入複選與人氣票選階段。評選標準涵蓋五大面向，包括：「故事原創性」、「劇情完整度」、「文筆流暢度」、「角色鮮明度」與「敘事邏輯性」，並分別從概念創意、敘事表現、發展潛力做全方面評估。

本屆入圍作品題材多元，有的聚焦社會寫實與內心掙扎，有的打造異想天開的奇幻世界，更有許多融合懸疑、歷史、喜劇、科幻等跨類型寫作，充分展現創作者的敘事野心與內容張力。不少作品以「救贖」、「成長」、「人性光影」為主軸，感動與共鳴兼具，未來的 IP 潛力無窮。

網路人氣票選開跑！每日投票抽萬元大獎

現在起至 6 月 19 日，登入會員每天都能投出一票，支持你最喜歡的作品。全數 50 部原創小說皆開放限時免費閱讀，讓你看得過癮、投得盡興！

為讓讀者感受原創小說的魅力，票選活動視覺延續「琅琅原創大賞」主題設計，將書頁與遨遊天際的鯨魚意象結合，形塑出一個自由想像、無限擴張的小說世界。活動網頁並設有標籤篩選功能，協助讀者依照閱讀口味快速找到命定之作。

投票不只是為作品加油，更可參加抽獎活動，將以下人氣好禮帶回家：

Samsonite 20 吋登機箱、momoBOOK 電子書閱讀器、Barista 全自動義式咖啡機和誠品與博客來 500 元閱讀禮券等。

活動期間：即日起至 2025 年 6 月 19 日

票選平台與作品入口：https://lihi.cc/fO7AA

立即投下你的一票，用行動支持原創，讓好故事被更多人看見，也為自己贏得超值閱讀好禮！