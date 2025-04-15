訊號已被干擾！你已進入時空縫隙...請立即啟動小說閱讀模式

螢幕閃爍、文字跳動，現實開始出現干擾，好像有什麼正在靜靜啟動——是平行時空？還是虛構空間？你不一定會察覺系統何時開啟，只知道某個瞬間開始，世界的參數好像偷偷被改寫了！4月跟著琅琅原創一起開啟超速幻想模式～打開小說，開始閱讀，重新定義你的閱讀體驗！

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