訊號已被干擾！你已進入時空縫隙...請立即啟動小說閱讀模式
螢幕閃爍、文字跳動，現實開始出現干擾，好像有什麼正在靜靜啟動——是平行時空？還是虛構空間？你不一定會察覺系統何時開啟，只知道某個瞬間開始，世界的參數好像偷偷被改寫了！4月跟著琅琅原創一起開啟超速幻想模式～打開小說，開始閱讀，重新定義你的閱讀體驗！
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《追逐星塵》刀洳偃
七歲時，洛雪大病失憶；二十年後，車禍奪走愛人。絕望將她推入時空旅行的輪迴，直到星璇出現，捲入她的命運。洛雪無奈涉入「星」字輩的權力鬥爭，竟發現自身失憶之謎與「星塵」這個神秘時空機構息息相關。她與星璇的相遇早已註定，面對停滯的命運齒輪，她該如何讓它再次轉動？……看更多
《噬心計畫》弈繁
噬心病毒肆虐允默鎮，奪走上百條性命，月不悔的妹妹也在這場浩劫中失蹤，母親則以殘存的人格與記憶寄存於金屬軀殼。她深信這一切與九雲製藥脫不了關係。十八年後，她克服病毒後遺症，化名尹若水潛入九雲製藥，誓言揭開真相。然而，少東的深情、青梅竹馬的守護，以及那些若即若離的情感，使她意識到這場復仇之旅，或許無法全身而退……看更多
《訂製老公》X.H夜月獨步
學霸女主聰明卻孤獨，母親從事基因解碼研究而捲入危機。童年鄰居搬回後，母親卻遭綁架，而鄰居其實是特工，受命保護她。母親將關鍵數據交給她，使她成為追捕目標。為救母親，她與鄰居哥哥並肩作戰，建立羈絆並產生情愫，然而，對方不願回應她的感情，學霸決定展現天才般的戀愛策略……看更多
《異界潛艇堡Otherworld》亞斯莫
天才宅男與校花原本毫無交集，卻因為一位擁有特殊能力的少女而有了連結。少女懷抱初入職場的心情，在異界潛艇堡Otherworld展開奇特的工作旅程。當天才宅男、貌美校花、超能力少女與帥氣白馬王子相遇，他們的故事將在異界潛艇堡或校園中激盪出何種火花？……看更多
《微光與夏》陪陪
夏妤晨一覺醒來，手遊《微光與夏》裡的角色斯塔，竟然穿越到了現實世界！為了找尋國家遺失的寶石並挽救自己的世界，斯塔堅持要在妤晨家中住下，而隨著相處的時間越久，兩人也開始互生情愫，而此時斯塔卻收到了來自家鄉的消息。為了回到自己的世界調查真相，他們該如何選擇？是分隔兩地、永不相見？還是攜手一起找出事件的真相？……看更多
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